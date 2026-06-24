Szexizmus vagy hagyomány? Hatalmas balhé tört ki egy strandon felállított fal miatt

Heves vita tört ki az olaszországi Trieszt egyik legismertebb strandján, miután egy turistapár középkorinak és szexistának nevezte a fürdőhely különös szabályát. A Pedocin néven ismert partszakaszon ma is fal választja el egymástól a férfiakat és a nőket, a helyiek szerint azonban ez nem botrány, hanem a város történelmének része.

Trieszti strand: balhé tört ki a férfiakat és nőket elválasztó fal miatt (A képen Trieszt látható) Fotó: By Tiesse at Italian Wikipedia - Transferred from it.wikipedia to Commons by Muhandes., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11135190

Balhé tört ki Európa utolsó, férfiakat és nőket különválasztó strandján

A vita szombat délután (2026. június 20-án) robbant ki, amikor egy turistapár a férfirészlegen tartózkodott. Egy trieszti nő udvariasan jelezte nekik, hogy a strand szabályzata szerint a férfiak és a nők külön oldalon fürdenek. A turista nő ezen felháborodott, és a beszámolók szerint középkori, szexista szokásnak nevezte az elkülönítést.

A szóváltás egyre hevesebb lett, a turista nő állítólag sértegetni kezdte a helyieket, majd azzal fenyegetőzött, hogy rendőrt hív. A helyzet majdnem tettlegességig fajult, a beszámolók szerint egy strandalkalmazottat meg is löktek. A pár végül távozott, majd felháborodva visszakérte a belépőjegy árát – írja a Il Piccolo nevű olasz lap.

A helyiek szerint ez trieszti hagyomány

A Pedocin hivatalos neve Alla Lanterna, és 1903 óta működik Triesztben. A strandot Európa utolsó olyan fürdőhelyének tartják, ahol továbbra is külön rész van a férfiaknak és a nőknek. A fal nemcsak a parton áll, hanem a sekély vízbe is benyúlik – olvasható a The Telegraph című brit hírportálon.

A helyiek közül sokan védik a hagyományt. Többen azzal érvelnek, hogy a nők így nyugodtan, akár félmeztelenül is napozhatnak, anélkül hogy férfiak zavarnák őket.

Ennyibe kerülhet a strandolás 2026 nyarán Magyarországon

A hőség elől sokan a strandokra menekülnek a hétvégén, de egy családi fürdőzés ma már komoly kiadás lehet. Budapesten a Palatinuson egy felnőtt hétvégi napijegy 6500 forint, egy négytagú család belépése pedig 18 ezer forintba kerül. A Dagály kedvezőbb: ott a családi jegy 11 ezer forint.

A Balatonnál olcsóbban is megúszható a csobbanás. Balatonfüreden az Esterházy strandon a felnőtt napijegy 2700, a gyermekjegy 1700 forint, Csopakon pedig 2800 forinttól lehet strandolni. Aki nem költene belépőre, a déli parton több szabadstrand közül választhat, például Balatonlellén vagy Zamárdiban.