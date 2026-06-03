Súlyos felfedezést tettek a magyarok kedvenc ételéről, ezt muszáj tudnia!

A tudósok szerint a különböző burgonyaételek hatása jelentősen eltérhet egymástól, és a legnagyobb kockázatot a hasábburgonya jelentheti. A British Medical Journal (BMJ) szaklapban megjelent tanulmány szerint azoknál, akik hetente három adag sült krumplit fogyasztottak, 20 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki 2-es típusú cukorbetegség, hívta fel a figyelmet a sciencedaily.com.
Ezzel szemben ugyanennyi főtt, sütőben sült vagy burgonyapüré formájában elfogyasztott burgonya esetében nem találtak statisztikailag jelentős kockázatnövekedést. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy nem minden burgonyás étel egyformán terheli meg a szervezetet.
Közel négy évtizeden át követték a résztvevőket
A vizsgálatban több mint 205 ezer amerikai egészségügyi dolgozó vett részt. A kutatók 1984 és 2021 között követték nyomon az étkezési szokásaikat, miközben rendszeresen adatokat gyűjtöttek az egészségi állapotukról is. A közel 40 éves követési időszak alatt több mint 22 ezer résztvevőnél alakult ki 2-es típusú cukorbetegség. Az elemzés során a kutatók figyelembe vették az életmódbeli tényezőket és az egyéb táplálkozási szokásokat is.
A szakemberek egy másik fontos összefüggésre is felfigyeltek. Kiderült, hogy ha valaki a burgonya helyett teljes kiőrlésű gabonaféléket fogyaszt, akkor csökkenhet a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Három heti burgonyaadag teljes kiőrlésű gabonával való kiváltása 8 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt együtt. A hasábburgonya lecserélése esetén még látványosabb volt a különbség: a kockázat 19 százalékkal csökkent.
A fehér rizs sem jelent feltétlenül jobb alternatívát a sült krumplira
A kutatás egy másik meglepő eredményt is hozott. Amikor a résztvevők a burgonyát fehér rizsre cserélték, a cukorbetegség kialakulásának esélye nem csökkent, sőt több esetben még növekedett is.
Ez arra utal, hogy az egészséges étrend kialakításakor nem elegendő pusztán egy adott élelmiszert kiiktatni, a helyettesítő élelmiszer kiválasztása legalább ennyire fontos.
A kutatók hangsúlyozták, hogy a burgonya értékes tápanyagokat tartalmaz. Jelentős mennyiségű rostot, C-vitamint és magnéziumot biztosít a szervezet számára, ezért önmagában nem tekinthető egészségtelen élelmiszernek. A szakemberek szerint a főtt, sütőben sült vagy pürésített burgonya megfelelő mennyiségben továbbra is része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek.
Egyetlen tanulmány nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot
A kutatás szerzői ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az eredmények megfigyeléses vizsgálaton alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a tanulmány nem bizonyítja egyértelműen, hogy a hasábburgonya közvetlenül cukorbetegséget okoz.
Mindazonáltal az eredmények jól illeszkednek azokhoz a korábbi kutatásokhoz, amelyek szerint a teljes kiőrlésű gabonák, a zöldségek és a kevésbé feldolgozott élelmiszerek fogyasztása kedvezőbb hatással van az anyagcserére.
Nem a krumpli a fő ellenség
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a burgonyát nem érdemes egyetlen kategóriaként kezelni. A tudósok szerint a készítési mód legalább olyan fontos, mint maga az alapanyag. Úgy tűnik, hogy a hasábburgonya továbbra sem tartozik az egészséges választások közé, míg a főtt vagy sütőben sült burgonya mérsékelt fogyasztása nem jelent hasonló kockázatot.
A szakértők szerint a szív- és anyagcsere-egészség szempontjából továbbra is a teljes értékű gabonákban, zöldségekben és kevésbé feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend bizonyul a legjobb választásnak.
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