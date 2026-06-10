Sydney Sweeney csalódott: kivágták a rúdtáncos jelenetét az Eufória új évadából

Sydney Sweeney, aki a sorozatban Cassie Howard karakterét alakította, egy friss interjúban árulta el, hogy az egyik epizódból végül kivágtak egy jelenetsort, amelyben karaktere egy sztriptízbárban próbálta ki magát rúdtáncosként. A jelenet szerint Cassie barátnőjével, Maddyvel látogatott volna el a klubba, ahol lenyűgözték a fellépő táncosok, és végül maga is színpadra lépett volna - írja az ew.

Sydney Sweeney reméli, hogy a közönség egyszer láthatja a kimaradt jelenet. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney neheztel

A színésznő komolyan vette a feladatot: a forgatás előtt külön rúdtáncórákra járt, hogy hitelesen alakíthassa a szerepet. Elmondása szerint a felkészülés során nagy tisztelet alakult ki benne a profi táncosok iránt, hiszen megtapasztalta, milyen komoly fizikai erőnlétet és technikai tudást igényel ez a mozgásforma.

A színésznő azonban már a forgatás után értesült arról, hogy a jelenetek végül nem kerülnek be az epizódba.

A sorozat alkotója, Sam Levinson telefonon közölte vele a döntést, arra hivatkozva, hogy a jelenetsor nem illeszkedett megfelelően az adott rész történetébe. Bár Sweeney megértette az alkotói szempontokat, csalódottságának is hangot adott, hiszen jelentős munkát fektetett a felkészülésbe.

A színésznő reménykedik benne, hogy a kivágott felvételek egyszer még nyilvánosságra kerülhetnek, akár kulisszák mögötti anyagként vagy különleges extraként.

Mint fogalmazott, örülne, ha a rajongók láthatnák azt a munkát, amely végül nem jutott el a képernyőre. Sweeney arról is beszélt, hogy nehéz volt búcsút vennie Cassie karakterétől, akit 2019 óta alakított. A szerepet pályafutása egyik legizgalmasabb kihívásának nevezte, amely lehetőséget adott számára arra, hogy színészként szélsőséges érzelmi helyzeteket is megmutasson. Az Emmy-díjra jelölt sorozatban többek között Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer és a néhai Angus Cloud is szerepet kapott.

Sydney Sweeney confirms her pole-dancing scene was originally in Episode 6 of Euphoria Season 3 but was ultimately cut.



"After a photoshoot at a club, Cassie saw the dancers performing on the poles and decided she wanted to try it herself." pic.twitter.com/mZmxx5Svdt — Janky Entertainment News (@trustmysauce) June 10, 2026

A színésznő neve nemrég egy másik produkció kapcsán is felmerült: egy rövid jelenetben szerepelt volna Az ördög Pradát visel 2 című filmben, azonban ezt a részt is kivágták a végleges változatból. A produkció készítői később jelezték, hogy a döntés nem a színésznő teljesítményével függött össze, hanem a történet ritmusának és szerkezetének alakítása miatt született meg.