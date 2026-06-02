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Sydney Sweeney

Kitálalt az Eufória alkotója: meglepő dolgot árult el Sydney Sweeneyről

1 órája
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Újra reflektorfénybe került az Eufória egyik legvitatottabb témája: a sorozat meztelen jelenetei. Sam Levinson, a produkció alkotója most azt állította, hogy Sydney Sweeney több esetben maga kérte, hogy merészebb jelenetek kerüljenek bele a történetbe.
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Sydney Sweeneymeztelen jelenetEufória

A Cassie karakterét alakító színésznő korábban már beszélt arról, hogy nyílt kommunikáció zajlott közte és Levinson között a forgatások alatt. A rendező szerint Sydney Sweeney annyira elkötelezett volt a karakter hiteles ábrázolása mellett, hogy bizonyos jeleneteknél ő maga ragaszkodott a meztelenséghez – írja a Daily Mail.

Sydney Sweeney állítólag maga kérte a meztelen jeleneteket – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Sydney Sweeney állítólag maga kérte a meztelen jeleneteket
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney szerint egyáltalán nem volt kellemetlen a forgatás

Az Eufória indulása óta rendszeresen vitákat vált ki explicit tartalma miatt. Többen bírálták a sorozatot a túlzott szexualitás és a provokatív jelenetek miatt, miközben mások szerint éppen ez adja a produkció nyers őszinteségét.

Sydney Sweeney korábban hangsúlyozta, hogy soha nem érezte magát kellemetlen helyzetben a forgatások alatt, és bármikor kérhette volna egy jelenet módosítását vagy eltávolítását.

A színésznő azóta Hollywood egyik legnagyobb sztárjává vált, az Eufória pedig továbbra is az HBO egyik legtöbbet emlegetett sorozata.

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