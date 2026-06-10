Sydney Sweeney nem hallgat tovább – kitálalt az Eufória legvitatottabb sz*xjeleneteiről

Sydney Sweeney reagált azokra a kritikákra, amelyek az Eufória harmadik évadában alakított karakterét érték. A színésznő a Vanity Fairnek adott interjúban beszélt arról, hogyan viszonyul Cassie Howard történetéhez, valamint arról is, hogy saját életében nem hozná meg ugyanazokat a döntéseket, mint a sorozatbeli karakter.
Az évad egyik legtöbbet vitatott fordulatában Cassie az OnlyFans platformon kezd tartalmakat készíteni. A történetszál több nézőből is negatív reakciót váltott ki, egyesek szerint a karakter ábrázolása túlzottan provokatívra sikerült.
A színésznő elmondta, hogy Sam Levinson, a sorozat alkotója már a forgatás előtt részletesen ismertette vele a terveket, és kikérte a véleményét az új történetszálról.
Sydney Sweeney szerint azonban színészként az a feladata, hogy hitelesen jelenítse meg a karaktert, még akkor is, ha személyesen nem ért egyet minden döntésével. Hangsúlyozta, hogy Cassie története nem az ő saját nézeteit tükrözi.
Sam Levinson a New York Times Popcast című műsorában szintén reagált a kritikákra. Elmondása szerint eredetileg visszafogottabban képzelte el bizonyos jelenetek megvalósítását, de a kreatív folyamat során végül arra jutottak, hogy a karakter története így maradhat hiteles.
A rendező méltatta Sydney Sweeney munkáját, és kiemelte professzionalizmusát, valamint azt, hogy mindig nyitott volt a szerep kihívásaira.
A vita kapcsán kommunikációs szakértők is megszólaltak. Szerintük Sydney Sweeney számára hosszabb távon kihívást jelenthet, hogy a közönség ne kizárólag a merészebb szerepeivel azonosítsa.
Sydney Sweeney a közösségi médiában is reagált a kritikákra. Egy kulisszák mögötti fotósorozat mellé mindössze ennyit írt: „Ezt úgy hívják, hogy színészet”, ezzel jelezve, hogy a vitatott szexjeleneteket szakmai feladatként kezeli.
Leváltották Christina Riccit! Sydney Sweeney lett Johnny Depp új szerelme
Látványos fotókon Sydney Sweeney átalakulása – műtét vagy jó gének állnak a háttérben?