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Sydney Sweeney

Sydney Sweeney nem hallgat tovább – kitálalt az Eufória legvitatottabb sz*xjeleneteiről

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Sydney Sweeney a Vanity Fairnek nyilatkozva reagált az Eufória harmadik évadának egyik legtöbbet vitatott történetszálára. Az általa alakított Cassie karakterének döntései komoly visszhangot váltottak ki a nézők körében, a színésznő azonban hangsúlyozta, hogy a szerep és saját véleménye között éles különbség van.
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Sydney SweeneyOnlyFansszexjelenetekEuphoria

Sydney Sweeney reagált azokra a kritikákra, amelyek az Eufória harmadik évadában alakított karakterét érték. A színésznő a Vanity Fairnek adott interjúban beszélt arról, hogyan viszonyul Cassie Howard történetéhez, valamint arról is, hogy saját életében nem hozná meg ugyanazokat a döntéseket, mint a sorozatbeli karakter.

Sydney Sweeney Cassie Howard szerepében az Eufória harmadik évadának előzetesében. HBO, Eufória, Euphoria, HBOEufória, Picture MUST credit: HBO Max Sydney Sweeney stuns in a trailer for a new series of TV drama Euphoria — dressed in a revealing animal costume for OnlyFans-style content. The actress also appears later cupping her famous breasts together in another scene. And there are also eye popping appearances from co-star Zendaya , 29, and 28-year-old Sydney’s on-screen boyfriend Jacob Elordi, 28, The trailer is for the third series of the the HBP Max streaming series which catapulted all three actors to major starring film roles. The drama follows a group of now grown up former high school students in the fictional town of East Highland. The series is defined by its unflinching exploration of mature themes, including addiction, trauma, sexual identity, and mental health.  The new storyline shows Zendaya’s character Rue Bennet having to deal with two different gangs after her for different reasons. The focus remains on Rue's battle with addiction. Sweeney plays Cassie Howard, a popular student with a reputation for promiscuity who deeply struggles with self-esteem and a desperate need for male validation. Elordi is her now fiancé Nate Jacobs, a one-time high school athlete. Picture supplied by JLPPA
Sydney Sweeney Cassie Howard szerepében az Eufória harmadik évadának előzetesében
Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage /  

Az évad egyik legtöbbet vitatott fordulatában Cassie az OnlyFans platformon kezd tartalmakat készíteni. A történetszál több nézőből is negatív reakciót váltott ki, egyesek szerint a karakter ábrázolása túlzottan provokatívra sikerült.

A színésznő elmondta, hogy Sam Levinson, a sorozat alkotója már a forgatás előtt részletesen ismertette vele a terveket, és kikérte a véleményét az új történetszálról.

Sydney Sweeney szerint azonban színészként az a feladata, hogy hitelesen jelenítse meg a karaktert, még akkor is, ha személyesen nem ért egyet minden döntésével. Hangsúlyozta, hogy Cassie története nem az ő saját nézeteit tükrözi.

Sam Levinson a New York Times Popcast című műsorában szintén reagált a kritikákra. Elmondása szerint eredetileg visszafogottabban képzelte el bizonyos jelenetek megvalósítását, de a kreatív folyamat során végül arra jutottak, hogy a karakter története így maradhat hiteles.

A rendező méltatta Sydney Sweeney munkáját, és kiemelte professzionalizmusát, valamint azt, hogy mindig nyitott volt a szerep kihívásaira.

A vita kapcsán kommunikációs szakértők is megszólaltak. Szerintük Sydney Sweeney számára hosszabb távon kihívást jelenthet, hogy a közönség ne kizárólag a merészebb szerepeivel azonosítsa.

Sydney Sweeney a közösségi médiában is reagált a kritikákra. Egy kulisszák mögötti fotósorozat mellé mindössze ennyit írt: „Ezt úgy hívják, hogy színészet”, ezzel jelezve, hogy a vitatott szexjeleneteket szakmai feladatként kezeli.

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