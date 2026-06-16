Majdnem nem New Yorkban állították fel a 138 éves Szabadság-szobrot

Kevesen tudják, hogy a monumentális alkotás felállítása kis híján meghiúsult. A Szabadság-szobor évekre ládákban maradhatott volna, mert nem volt elegendő pénz a talapzat megépítésére - írja a Statue of Liberty.

1885. június 17-én érkezett meg New Yorkba a Szabadság-szobor

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A Szabadság-szobor felállítása kis híján kudarcba fulladt

A több mint 46 méter magas alkotást Franciaország ajándékozta az Egyesült Államoknak az amerikai függetlenség századik évfordulója alkalmából. A szobrot Frédéric Auguste Bartholdi tervezte, belső vasszerkezetének megalkotásában pedig az a Gustave Eiffel is részt vett, akinek nevét később a párizsi Eiffel-torony tette világhírűvé.

Majdnem nem New Yorkban állították fel

A New Yorkba érkező Szabadság-szobrot 214 ládában szállították át az Atlanti-óceánon. Az alkotást mintegy 350 különálló elemre bontották, hogy hajóval el lehessen juttatni az Egyesült Államokba. Az összeszerelés 1886 tavaszán kezdődött, és hónapokig tartott, végül 1886. október 28-án avatták fel ünnepélyes keretek között. A felállítást az is nehezítette, hogy nem volt elegendő pénz a talapzat megépítésére.

Boston és Philadelphia felajánlotta, hogy kifizeti a költségeket, ha New York helyett náluk kerül felállításra a szobor – de a New York-iak erről hallani sem akartak.

Joseph Pulitzer újságkiadó ezért országos adománygyűjtő kampányt indított. A felhívásra több mint 120 ezer ember küldött kisebb-nagyobb összegeket, és végül több mint 100 ezer dollár gyűlt össze, ami elegendő volt a talapzat befejezéséhez.

A Szabadság-szobor egyik legismertebb része a magasba emelt fáklya, amely a szabadság és a felvilágosodás jelképe. Az eredeti fáklyát az évtizedek során az időjárás jelentősen megrongálta, ezért az 1980-as évek nagyszabású felújítása során újra cserélték. A ma látható fáklyát 24 karátos aranylemezek borítják, amelyek napfényben messziről is ragyogóvá teszik a szobor legismertebb részét.

A Szabadság-szobor teljes magasság a talajtól a fáklya tetejéig 93 méter, beleértve a talapzatot is.

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Nem zöldnek készült

A legtöbben már zöld színben képzelik el a Szabadság-szobrot, pedig eredetileg fényes vörösesbarna rézfelülete volt. A ma ismert zöld árnyalatot az évtizedek alatt kialakult oxidréteg adja. Ez a természetes bevonat ráadásul védi is a szerkezetet a korróziótól.