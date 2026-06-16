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Szabadság-szobor

Majdnem nem New Yorkban állították fel a 138 éves Szabadság-szobrot

8 órája
Olvasási idő: 6 perc
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1885. június 17-én futott be New York kikötőjébe egy francia hadihajó különleges rakománnyal. A Szabadság-szobor darabjai több mint kétszáz ládában érkeztek meg az Egyesült Államokba, hogy később a világ egyik legismertebb műemlékévé álljanak össze.
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Szabadság-szoboremlékműNew York

Kevesen tudják, hogy a monumentális alkotás felállítása kis híján meghiúsult. A Szabadság-szobor évekre ládákban maradhatott volna, mert nem volt elegendő pénz a talapzat megépítésére - írja a Statue of Liberty.

Szabadság-szobor
1885. június 17-én érkezett meg New Yorkba a Szabadság-szobor
Fotó: Shutterstock

A Szabadság-szobor felállítása kis híján kudarcba fulladt

A több mint 46 méter magas alkotást Franciaország ajándékozta az Egyesült Államoknak az amerikai függetlenség századik évfordulója alkalmából. A szobrot Frédéric Auguste Bartholdi tervezte, belső vasszerkezetének megalkotásában pedig az a Gustave Eiffel is részt vett, akinek nevét később a párizsi Eiffel-torony tette világhírűvé. 

Majdnem nem New Yorkban állították fel 

A New Yorkba érkező Szabadság-szobrot 214 ládában szállították át az Atlanti-óceánon. Az alkotást mintegy 350 különálló elemre bontották, hogy hajóval el lehessen juttatni az Egyesült Államokba. Az összeszerelés 1886 tavaszán kezdődött, és hónapokig tartott, végül 1886. október 28-án avatták fel ünnepélyes keretek között. A felállítást az is nehezítette, hogy nem volt elegendő pénz a talapzat megépítésére. 

Boston és Philadelphia felajánlotta, hogy kifizeti a költségeket, ha New York helyett náluk kerül felállításra a szobor – de a New York-iak erről hallani sem akartak.

 Joseph Pulitzer újságkiadó ezért országos adománygyűjtő kampányt indított.  A felhívásra több mint 120 ezer ember küldött kisebb-nagyobb összegeket, és végül több mint 100 ezer dollár gyűlt össze, ami elegendő volt a talapzat befejezéséhez.

A Szabadság-szobor egyik legismertebb része a magasba emelt fáklya, amely a szabadság és a felvilágosodás jelképe. Az eredeti fáklyát az évtizedek során az időjárás jelentősen megrongálta, ezért az 1980-as évek nagyszabású felújítása során újra cserélték. A ma látható fáklyát 24 karátos aranylemezek borítják, amelyek napfényben messziről is ragyogóvá teszik a szobor legismertebb részét.

A Szabadság-szobor teljes magasság a talajtól a fáklya tetejéig 93 méter, beleértve a talapzatot is. 
Fotó: Unsplash

Nem zöldnek készült

A legtöbben már zöld színben képzelik el a Szabadság-szobrot, pedig eredetileg fényes vörösesbarna rézfelülete volt. A ma ismert zöld árnyalatot az évtizedek alatt kialakult oxidréteg adja. Ez a természetes bevonat ráadásul védi is a szerkezetet a korróziótól.

Titkos ajtót rejt a Szabadság-szobor fáklyája

A New York-i Szabadság-szobor fáklyájában egy titkos ajtó található, amely több mint száz éve el van zárva a látogatók elől. A fáklyába vezető rész azért vált megközelíthetetlenné, mert az 1916-os Black Tom-robbanás során a szobor is megsérült, ezért a hatóságok lezárták a területet. A fáklyába ma már csak karbantartók léphetnek be, a turisták pedig legfeljebb kamerák felvételein keresztül láthatják a kilátást. Az eredeti fáklyát az 1980-as évek felújítása során le is cserélték, a régi darab ma múzeumi kiállítási tárgy.

A Szabadság- szobor "kistestvérei"

A New York-i Szabadság-szobrot évente több mint 4 millió ember látogatja. Több „kistestvére” is van a világban: Franciaországban, Ausztriában, Japánban és Olaszországban is vannak kicsinyített másai az amerikai Szabadság szobornak.


 

 

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