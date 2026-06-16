Majdnem nem New Yorkban állították fel a 138 éves Szabadság-szobrot

Kevesen tudják, hogy a monumentális alkotás felállítása kis híján meghiúsult. A Szabadság-szobor évekre ládákban maradhatott volna, mert nem volt elegendő pénz a talapzat megépítésére - írja a Statue of Liberty.
A Szabadság-szobor felállítása kis híján kudarcba fulladt
A több mint 46 méter magas alkotást Franciaország ajándékozta az Egyesült Államoknak az amerikai függetlenség századik évfordulója alkalmából. A szobrot Frédéric Auguste Bartholdi tervezte, belső vasszerkezetének megalkotásában pedig az a Gustave Eiffel is részt vett, akinek nevét később a párizsi Eiffel-torony tette világhírűvé.
Majdnem nem New Yorkban állították fel
A New Yorkba érkező Szabadság-szobrot 214 ládában szállították át az Atlanti-óceánon. Az alkotást mintegy 350 különálló elemre bontották, hogy hajóval el lehessen juttatni az Egyesült Államokba. Az összeszerelés 1886 tavaszán kezdődött, és hónapokig tartott, végül 1886. október 28-án avatták fel ünnepélyes keretek között. A felállítást az is nehezítette, hogy nem volt elegendő pénz a talapzat megépítésére.
Boston és Philadelphia felajánlotta, hogy kifizeti a költségeket, ha New York helyett náluk kerül felállításra a szobor – de a New York-iak erről hallani sem akartak.
Joseph Pulitzer újságkiadó ezért országos adománygyűjtő kampányt indított. A felhívásra több mint 120 ezer ember küldött kisebb-nagyobb összegeket, és végül több mint 100 ezer dollár gyűlt össze, ami elegendő volt a talapzat befejezéséhez.
A Szabadság-szobor egyik legismertebb része a magasba emelt fáklya, amely a szabadság és a felvilágosodás jelképe. Az eredeti fáklyát az évtizedek során az időjárás jelentősen megrongálta, ezért az 1980-as évek nagyszabású felújítása során újra cserélték. A ma látható fáklyát 24 karátos aranylemezek borítják, amelyek napfényben messziről is ragyogóvá teszik a szobor legismertebb részét.
Nem zöldnek készült
A legtöbben már zöld színben képzelik el a Szabadság-szobrot, pedig eredetileg fényes vörösesbarna rézfelülete volt. A ma ismert zöld árnyalatot az évtizedek alatt kialakult oxidréteg adja. Ez a természetes bevonat ráadásul védi is a szerkezetet a korróziótól.
Titkos ajtót rejt a Szabadság-szobor fáklyája
A New York-i Szabadság-szobor fáklyájában egy titkos ajtó található, amely több mint száz éve el van zárva a látogatók elől. A fáklyába vezető rész azért vált megközelíthetetlenné, mert az 1916-os Black Tom-robbanás során a szobor is megsérült, ezért a hatóságok lezárták a területet. A fáklyába ma már csak karbantartók léphetnek be, a turisták pedig legfeljebb kamerák felvételein keresztül láthatják a kilátást. Az eredeti fáklyát az 1980-as évek felújítása során le is cserélték, a régi darab ma múzeumi kiállítási tárgy.
A Szabadság- szobor "kistestvérei"
A New York-i Szabadság-szobrot évente több mint 4 millió ember látogatja. Több „kistestvére” is van a világban: Franciaországban, Ausztriában, Japánban és Olaszországban is vannak kicsinyített másai az amerikai Szabadság szobornak.