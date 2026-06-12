Rosszul érzi magát? A fogmosási szokásai is szerepet játszhatnak benne

Egy rossz higiéniai szokás a hangulatra és a mentális egészségre is hatással lehet. A szakértők szerint a szájhigiénia állapota szorosabban kapcsolódik a depresszióhoz, mint sokan gondolják, mert a fogak és az íny problémái az egész szervezet működésére hatnak.

A szájhigiénia nemcsak a fogakról szól: a rendszeres fogmosás a mentális egészség szempontjából is fontos lehet (A kép illusztráció.)

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A rossz szájhigiénia gyulladást okozhat

A New York Post által megkérdezett szakember, Dr. Jason Auerbach szájsebész szerint a rossz szájhigiénia ínybetegséghez vezethet, az ínybetegség pedig krónikus gyulladást okozhat. A krónikus gyulladást több egészségi problémával is összefüggésbe hozták, köztük a depresszióval.

Ez azért fontos, mert a szájüreg állapota az egész szervezetre hatással lehet. A kezeletlen szájüregi fertőzések utat nyithatnak a baktériumoknak a véráramba, súlyos esetben pedig akár életveszélyes állapothoz is vezethetnek. A tartós gyulladás az immunrendszert és a szív egészségét is érintheti.

Fogmosás és mentális egészség kapcsolata

A rossz fogak nemcsak fizikai panaszokat okozhatnak. A fogászati problémákkal küzdők gyakran szégyellik a mosolyukat, eltakarják a szájukat, kerülik a fényképeket, és bizonytalanabbul szólalnak meg társas vagy munkahelyi helyzetekben.

A rossz lehelet, a szorongás és a fogászati problémák gyakran összekapcsolódhatnak, ezért a száj állapota a mindennapi önbizalomra is hatással lehet (illusztráció)

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Kutatások szerint a depresszióval, szorongással, OCD-vel vagy PTSD-vel küzdő embereknél gyakoribb a fogszuvasodás és a fogvesztés. Egy tanulmány szerint a rossz mentális állapotban lévők több mint 65 százaléka fogorvoshoz sem fordul.

Hogyan ronthatja tovább a lelkiállapotot a rossz szájhigiénia?

A depresszió motivációhiánnyal, fáradtsággal és értéktelenségérzéssel járhat, ezért az alapvető higiéniai rutinok is háttérbe szorulhatnak. A fogmosás vagy a fogselyem elhagyása fájdalomhoz, rossz lehelethez, szégyenérzethez és elszigetelődéshez vezethet.

A szakértő szerint a legfontosabb alapok továbbra is egyszerűek: napi kétszeri fogmosás, napi egyszeri fogselyem, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, elegendő folyadék és a dohányzás kerülése.

Milliárdokat érint valamilyen szájüregi betegség

Világszerte elképesztően sok embert érintenek a szájüregi betegségek: egy friss nemzetközi szakmai tanulmány szerint nagyjából 3,5 milliárdan küzdenek valamilyen ilyen problémával. A helyzet különösen aggasztó, mert ezeknek a betegségeknek jelentős része megelőzhető lenne, a kutatók szerint pedig ebben továbbra is kulcsszerepe van a dohányzás visszaszorításának és a kockázatcsökkentésnek.