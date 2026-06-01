Elképesztő, mit művelt a brit turista Santorinin, mindenki kiakadt – videó

Óriási felháborodást váltott ki egy brit turista, aki egy videó szerint egy elhunyt hozzátartozó hamvait szórta szét a világhírű görög sziget szűk utcáin. A Szantorinin készült felvétel pillanatok alatt elterjedt az interneten, a helyiek pedig dühösen követelik, hogy végre szigorítsák a szabályokat.
A közösségi médiában megjelent videón egy nő látható, amint egy átlátszó műanyag dobozt visz magával Szantorini egyik legnépszerűbb településén, Oiában. A dobozban hamunak tűnő anyag volt, amelyet a nő séta közben fokozatosan szétszórt az utcákon. A csoport többi tagja közben Bob Marley egyik legismertebb dalát, a Three Little Birds című számot énekelte, amelynek legismertebb sora az „Everything's Gonna Be Alright”.

Szantorini
Egy brit nő Szantorini utcáin szórta szét hozzátartozója hamvait – Fotó: TikTok

Amikor az utolsó szem hamu is kihullott a dobozból, a résztvevők tapsolni kezdtek. A beszámolók szerint az elhunyt utolsó kívánsága volt, hogy hamvait a népszerű görög szigeten szórják szét, számolt be az esetről a Daily Mail.

Azonnal kitört a botrány Szantorinin

A megható búcsúnak szánt gesztus azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. A helyi kereskedelmi kamara egyik képviselője felháborodva nyilatkozott a görög sajtónak. Szerinte elfogadhatatlan, hogy bárki ellenőrzés nélkül hamvakat szórjon szét a sziget utcáin.

Ez egy egészségügyi bomba. Nálunk állandóan fúj a szél. A hamu mindenhová eljutott: járókelőkre, üzletekre és lakóházakra is. Valahol meg kell húzni a határt 

– fogalmazott.

Nem lehet bárhol szétszórni a hamvakat

Bár Görögországban bizonyos esetekben engedély nélkül is lehetséges hamvak szétszórása, ezt nem lehet akárhol megtenni. A szabályok szerint erre elsősorban kijelölt emlékhelyeken vagy távoli, lakatlan természeti területeken van lehetőség.

Sokan inkább a tengert választják végső nyughelyül szeretteik számára. Ilyenkor hajóval távolabb mennek a parttól, és ott tartják meg a búcsúszertartást. 

A Szantorinin történtek ezért több helyi szerint egyértelműen átléptek egy határt.

Egyre nagyobb a feszültség a turisták miatt

Szantorini évek óta küzd a tömegturizmus következményeivel. A sziget ikonikus fehér házai és lenyűgöző kilátása évente turisták millióit vonzza, a helyiek szerint azonban a zsúfoltság már a mindennapi életet is megnehezíti.

A hatóságok tavaly új intézkedéseket vezettek be a látogatók számának szabályozására.

 Turistaadót vetettek ki, korlátozták egyes területek megközelítését, és felmerült a napi látogatószám maximalizálása is.

Nem ez az első hasonló botrány

A mostani eset ráadásul nem egyedülálló. Tavaly Törökországban robbant ki hasonló vita, amikor brit turisták egy csoportja egy népszerű tengerparti fürdőhely közelében szórta a vízbe egy elhunyt hozzátartozó hamvait.

A helyiek attól tartottak, hogy a hamvak szennyezhetik a tengervizet, ezért egészségügyi vizsgálatot is kezdeményeztek. Később ugyan kiderült, hogy a vízmintavétel egy rutinellenőrzés részét képezte, a történet így is komoly felháborodást váltott ki.

Most pedig úgy tűnik, Szantorini lakói is egyre nehezebben viselik azokat a turistákat, akik szerintük nem tisztelik sem a helyi szabályokat, sem a sziget lakóit.

Titokzatos rengések rázták meg Szantorinit – kiderült, mi rejtőzik a mélyben

Ez év elején több tízezer földmozgás rázta meg a görög Szantorini szigetét és a környéket. A kieli Helmholtz Óceánkutató Központ munkatársai azonosították a földrengések hátterében álló magmamozgásokat.

Magyaroknak is fizetniük kellhet ezt az adót görögországi nyaralásukon

Húsz euró idegenforgalmi adót kell fizetniük július 1-jétől a tengerjáró hajókon nyaraló turistáknak, ha ki akarnak szállni Míkonosz és Szantorini szigetén – közölte a görög pénzügyminisztérium. Tavaly az adót csúcsszezonban kellett megfizetni, idén azonban már korábbi időponttól.

 

