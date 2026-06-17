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bizonyíték

Fordulat a szarajevói emberszafari ügyében, jelentős bizonyítékokat találtak

1 órája
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Bizonyítékokra bukkantak annál az olasz férfinál, akit a szarajevói emberszafari ügyében vizsgálnak. A gyanú szerint a boszniai háború idején külföldiek fizethettek azért, hogy Szarajevó ostroma alatt mesterlövészként védtelen civilekre lőhessenek.
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bizonyítékszarajevói emberszafariszarajevóháború

Jelentős bizonyítékokat foglaltak le annak az olasz férfinak az otthonában, akit a szarajevói emberszafari ügyében vizsgálnak. A nyomozás szerint külföldiek fizethettek azért, hogy a boszniai háború idején, Szarajevó ostroma alatt mesterlövészként lőhessenek civilekre – derül ki az ANSA, olasz nyelvű hírügynökség cikkéből.

SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA - FEBRUARY 20: A view of the Tunnel of Hope, constructed during the 1992–1995 siege of Sarajevo, which provided a crucial lifeline between the besieged city and the outside world and is believed to have saved approximately 300,000 lives in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on February 20, 2026. Dug beneath the airport and completed on July 30, 1993, after just over four months of work, the narrow passage connected Sarajevo to Bosnian-controlled territory at a time when the city was surrounded by Serb forces. Despite constant shelling and sniper fire, the tunnel enabled the delivery of essential supplies and the evacuation of the wounded, becoming one of the most enduring symbols of the Bosnian War. Samır Jordamovıc / Anadolu (Photo by Samır Jordamovıc / Anadolu via AFP)
A képen a szarajevói Remény alagútja látható, amely az ostrom idején életmentő útvonalat jelentett a körbezárt város lakóinak. Fotó: SAMAR JORDAMOVAC / ANADOLU

Az ügy előzménye, hogy tavaly ismét előkerült a szarajevói emberszafari sokkoló története. A gyanú szerint a délszláv háború idején gazdag külföldiek fizettek azért, hogy Szarajevó ostroma alatt a várost körülvevő dombokról védtelen civilekre, köztük gyerekekre lőhessenek. 

Az olasz sajtó korábban arról írt, hogy a milánói ügyészség is vizsgálja az állításokat, Bosznia-Hercegovinában pedig háborús bűncselekmények miatt indult eljárás az ügyben. Az ügyészség az olasz igazságügyi szervekkel és az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusával is felvette a kapcsolatot az állítások ellenőrzésére.

Emberekre vadászhattak a délszláv háború idején

A milánói ügyészek szerint a csendőrök egy 65 éves, Alessandria környékén élő férfi otthonában tartottak házkutatást. A lefoglalt bizonyítékok között egy olyan fénykép is volt, amelyen a gyanúsított technikai felszereléssel látható, valamint egy hangtompító is előkerült.

A házkutatást a férfi volt feleségének és korábbi élettársának vallomása alapján rendelték el. A korábbi élettárs szerint a férfi arról beszélt neki, hogy rémálmok gyötrik, mert embereket ölt Boszniában az 1990-es években.

A nyomozásban összesen négy olasz érintett. A gyanúsítottak között van egy 80 éves egykori kamionsofőr, egy 64 éves üzletember, valamint egy toszkánai személy is. A vizsgálat szerint a feltételezett résztvevők Milánóból indulhattak Boszniába, ahol pénzért, kedvtelésből lőhettek védtelen civilekre Szarajevó ostroma alatt.

„Ki lövi le a legszebb nőt?” – hátborzongató állítások Szarajevóról

A horvát újságíró, Domagoj Margetić az embervadászatról írt Pay and Shoot című könyvében azt állítja, hogy tehetős külföldiek – többek között Oroszországból, az Egyesült Államokból és Kanadából – a kilencvenes években a boszniai háború alatt hétvégi „szafarira” érkeztek Szarajevóba.

A legsokkolóbb állítások szerint nemcsak „vadásztak”, hanem még versenyeztek is egymással: a könyv szerint volt, hogy azon mérkőztek meg, ki tudja megölni a „legszebb nőt”.

 

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