Fordulat a szarajevói emberszafari ügyében, jelentős bizonyítékokat találtak

Jelentős bizonyítékokat foglaltak le annak az olasz férfinak az otthonában, akit a szarajevói emberszafari ügyében vizsgálnak. A nyomozás szerint külföldiek fizethettek azért, hogy a boszniai háború idején, Szarajevó ostroma alatt mesterlövészként lőhessenek civilekre – derül ki az ANSA, olasz nyelvű hírügynökség cikkéből.

A képen a szarajevói Remény alagútja látható, amely az ostrom idején életmentő útvonalat jelentett a körbezárt város lakóinak. Fotó: SAMAR JORDAMOVAC / ANADOLU

Az ügy előzménye, hogy tavaly ismét előkerült a szarajevói emberszafari sokkoló története. A gyanú szerint a délszláv háború idején gazdag külföldiek fizettek azért, hogy Szarajevó ostroma alatt a várost körülvevő dombokról védtelen civilekre, köztük gyerekekre lőhessenek.

Az olasz sajtó korábban arról írt, hogy a milánói ügyészség is vizsgálja az állításokat, Bosznia-Hercegovinában pedig háborús bűncselekmények miatt indult eljárás az ügyben. Az ügyészség az olasz igazságügyi szervekkel és az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusával is felvette a kapcsolatot az állítások ellenőrzésére.

Emberekre vadászhattak a délszláv háború idején

A milánói ügyészek szerint a csendőrök egy 65 éves, Alessandria környékén élő férfi otthonában tartottak házkutatást. A lefoglalt bizonyítékok között egy olyan fénykép is volt, amelyen a gyanúsított technikai felszereléssel látható, valamint egy hangtompító is előkerült.

Rich ‘sniper tourists’ allegedly paid $90K to shoot civilians — including kids — during ‘human safari’ trips to Sarajevo https://t.co/jcIqwSNlaI pic.twitter.com/etjTUGM36q — New York Post (@nypost) November 12, 2025

A házkutatást a férfi volt feleségének és korábbi élettársának vallomása alapján rendelték el. A korábbi élettárs szerint a férfi arról beszélt neki, hogy rémálmok gyötrik, mert embereket ölt Boszniában az 1990-es években.

A nyomozásban összesen négy olasz érintett. A gyanúsítottak között van egy 80 éves egykori kamionsofőr, egy 64 éves üzletember, valamint egy toszkánai személy is. A vizsgálat szerint a feltételezett résztvevők Milánóból indulhattak Boszniába, ahol pénzért, kedvtelésből lőhettek védtelen civilekre Szarajevó ostroma alatt.

„Ki lövi le a legszebb nőt?” – hátborzongató állítások Szarajevóról

A horvát újságíró, Domagoj Margetić az embervadászatról írt Pay and Shoot című könyvében azt állítja, hogy tehetős külföldiek – többek között Oroszországból, az Egyesült Államokból és Kanadából – a kilencvenes években a boszniai háború alatt hétvégi „szafarira” érkeztek Szarajevóba.