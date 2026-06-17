Fordulat a szarajevói emberszafari ügyében, jelentős bizonyítékokat találtak

Jelentős bizonyítékokat foglaltak le annak az olasz férfinak az otthonában, akit a szarajevói emberszafari ügyében vizsgálnak. A nyomozás szerint külföldiek fizethettek azért, hogy a boszniai háború idején, Szarajevó ostroma alatt mesterlövészként lőhessenek civilekre – derül ki az ANSA, olasz nyelvű hírügynökség cikkéből.
Az ügy előzménye, hogy tavaly ismét előkerült a szarajevói emberszafari sokkoló története. A gyanú szerint a délszláv háború idején gazdag külföldiek fizettek azért, hogy Szarajevó ostroma alatt a várost körülvevő dombokról védtelen civilekre, köztük gyerekekre lőhessenek.
Az olasz sajtó korábban arról írt, hogy a milánói ügyészség is vizsgálja az állításokat, Bosznia-Hercegovinában pedig háborús bűncselekmények miatt indult eljárás az ügyben. Az ügyészség az olasz igazságügyi szervekkel és az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusával is felvette a kapcsolatot az állítások ellenőrzésére.
Emberekre vadászhattak a délszláv háború idején
A milánói ügyészek szerint a csendőrök egy 65 éves, Alessandria környékén élő férfi otthonában tartottak házkutatást. A lefoglalt bizonyítékok között egy olyan fénykép is volt, amelyen a gyanúsított technikai felszereléssel látható, valamint egy hangtompító is előkerült.
A házkutatást a férfi volt feleségének és korábbi élettársának vallomása alapján rendelték el. A korábbi élettárs szerint a férfi arról beszélt neki, hogy rémálmok gyötrik, mert embereket ölt Boszniában az 1990-es években.
A nyomozásban összesen négy olasz érintett. A gyanúsítottak között van egy 80 éves egykori kamionsofőr, egy 64 éves üzletember, valamint egy toszkánai személy is. A vizsgálat szerint a feltételezett résztvevők Milánóból indulhattak Boszniába, ahol pénzért, kedvtelésből lőhettek védtelen civilekre Szarajevó ostroma alatt.
„Ki lövi le a legszebb nőt?” – hátborzongató állítások Szarajevóról
A horvát újságíró, Domagoj Margetić az embervadászatról írt Pay and Shoot című könyvében azt állítja, hogy tehetős külföldiek – többek között Oroszországból, az Egyesült Államokból és Kanadából – a kilencvenes években a boszniai háború alatt hétvégi „szafarira” érkeztek Szarajevóba.
A legsokkolóbb állítások szerint nemcsak „vadásztak”, hanem még versenyeztek is egymással: a könyv szerint volt, hogy azon mérkőztek meg, ki tudja megölni a „legszebb nőt”.