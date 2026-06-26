Luxuséletet élt a gyönyörű szélhámos: menyasszonyokat és lakástulajdonosokat is kifosztott

Igencsak hosszú a gyönyörű szélhámos bűnlajstroma: a 40 éves Ariana Rose ékszereket, antik tárgyakat és más értékeket lopott azokból a luxusingatlanokból, amelyekre házfelügyelőként vigyázott, emellett több tízezer fontnyi lakbért sem fizetett ki, illegálisan adott albérletbe lakásokat, majd a bérlőknek járó kauciót sem fizette vissza. Az ellopott holmik között szerepelt egy 4000 fontos (kb 1 640 millió) arany karkötő, egy 2500 fontos (kb 1 millió) antik karóra, valamint egy 159 fontos (kb 65 ezer forint) Le Creuset Balti serpenyő is – sorolta a Daily Mail.

Luxusotthonokat fosztott ki a szélhámos. (A kép illusztráció.)

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Sminkesként, lakásfelügyelőként és bérlőként is átvert mindenkit: bíróság elé állt a szélhámos

Rose csütörtökön, videókapcsolaton keresztül jelent meg a Southwarki Koronabíróság előtt a surrey-i Bronzefield börtönből. Az eljárást magánvádként Caroline Evans indította ellene, akinek lakásába Rose 2023 szeptemberében költözött be, majd a vád szerint két éven át nem fizetett lakbért.

A nő hét rendbeli csalásban, amely négy sértettet érintett, valamint egy rendbeli igazságszolgáltatás akadályozásában vallotta magát bűnösnek. A bűncselekményeket 2016 októbere és 2024 áprilisa között követte el.

A bíróságon elhangzott, hogy Rose közel húsz éve ismert a hatóságok előtt. Már 2008-ban elítélték csalás miatt, amikor a Barclays Bank alkalmazottjaként jogosulatlan pénzügyi tranzakciókat hajtott végre. Később, 2011-ben hamis lakásbérleti kauciókkal csapott be leendő bérlőket.

Jelenleg Manchesterben is újabb bérleti csalások miatt folyik ellene eljárás. A vád szerint jogellenesen adta albérletbe egy nyugdíjas lakását, és hamis e-mail-címet hozott létre, hogy a lakótársakkal levelezzen.

A Daily Mail szerint azzal is vádolják, hogy menyasszonyokat lopott meg az esküvőjük napján, miközben sminkesként és fodrászként dolgozott. Egyik áldozata azt állította, hogy

az esküvőjén eltűnt Rolex órájával megegyező modellt később Rose közösségi oldalán látta viszont.

A rendőrök a nőt egy bérelt BMW 2-es sorozatú autóban fogták el. Az autóban dizájner napszemüvegeket, 2450 font (kb 1 millió) készpénzt, amerikai dollárt, eurót és egy Rolex órát találtak.