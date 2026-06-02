Egy rossz szokás, ami a látását is veszélybe sodorhatja – ugye Ön nem csinálja?

Bár ártalmatlan szokásnak tűnik, a szemdörzsölés komoly veszélyeket rejthet magában. Szemészek figyelmeztetnek: a rendszeres vagy erőteljes dörzsölés nemcsak fertőzésekhez és sérülésekhez vezethet, hanem akár maradandó látásromlást okozó betegségek kialakulásához is hozzájárulhat – írja a NY Post.

A viszkető szem hátterében gyakran allergia, szemszárazság vagy szemhéjgyulladás áll. Sokan ilyenkor automatikusan megdörzsölik a szemüket, pedig ezzel csak tovább ronthatják a helyzetet.

Miért veszélyes a szemdörzsölés?

A szemdörzsölés egyik legsúlyosabb lehetséges következménye a keratoconus nevű szembetegség. Ilyenkor a szaruhártya fokozatosan elvékonyodik és elveszíti szabályos alakját, ami torz látáshoz és látásromláshoz vezethet.

A betegség bizonyos esetekben speciális kezelést vagy akár szaruhártya-átültetést is szükségessé tehet.

Az erős dörzsölés emellett felsértheti a szaruhártyát is. Egy apró karcolás elsőre jelentéktelennek tűnhet, de könnyen elfertőződhet, ezért gyakran antibiotikumos kezelésre van szükség.

Milyen fertőzéseket okozhat a szemdörzsölés?

A szemdörzsölés során a kezünkről baktériumok és vírusok kerülhetnek a szem felszínére. A mobiltelefonok, kilincsek, billentyűzetek és egyéb tárgyak rengeteg kórokozót hordozhatnak, amelyeket észrevétlenül juttatunk a szemünkbe.

Ez kötőhártya-gyulladást okozhat, amely vörösséggel, váladékozással és kellemetlen irritációval járhat.

A szakértők szerint a rendszeres kézmosás és a szem érintésének kerülése jelentősen csökkentheti a fertőzések kockázatát.

Mit tehetünk szemdörzsölés helyett?

Ha a szemdörzsölés mögött allergia vagy szemszárazság áll, érdemes inkább a kiváltó okot kezelni. A szemészek szerint a műkönnyek és a megfelelő szemcseppek sok esetben hatékonyan enyhíthetik a panaszokat.

Az allergiás eredetű viszketésnél a szem öblítése vagy a célzott készítmények használata szintén segíthet, anélkül hogy a szem felszínét károsítanánk.