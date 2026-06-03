Megdőlt a diéták egyik legnagyobb mítosza: a tudósok szerint nem a szénhidrát vagy a zsír a kulcs

A szakemberek csaknem 200 ezer amerikai férfi és nő étrendjét követték nyomon mintegy 30 éven keresztül, és arra jutottak, hogy a döntő tényező az elfogyasztott élelmiszerek minősége. A kutatás szerint önmagában az nem jelent garanciát az egészségre, ha valaki alacsony szénhidráttartalmú vagy zsírszegény étrendet követ, hívta fel a figyelmet a sciencealert.com.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy azoknál volt a legkedvezőbb a szív- és érrendszeri állapot, akik étrendjükben sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és egészséges zsiradékot fogyasztottak, miközben kerülték a túlzottan feldolgozott élelmiszereket.
A feldolgozott élelmiszerek jelenthetik a valódi veszélyt
A kutatók szerint a probléma nem feltétlenül a szénhidrátokkal vagy a zsírokkal van. Sokkal nagyobb gondot jelenthetnek az erősen feldolgozott termékek, valamint az olyan étrendek, amelyekből hiányoznak a szervezet számára fontos tápanyagok.
Az eredmények alapján azoknál a résztvevőknél, akik változatosabb és jobb minőségű étrendet követtek, magasabb volt az úgynevezett „jó” HDL-koleszterin szintje, miközben alacsonyabb gyulladásos értékeket és kedvezőbb vérzsírszinteket mértek.
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása szerint a jobb minőségű étrendet követők körében jelentősen kisebb eséllyel alakult ki koszorúér-betegség. Ez azért különösen fontos, mert a koszorúér-betegség a szívinfarktusok egyik leggyakoribb kiváltó oka.
A kutatók szerint a különböző egészséges étrendek valószínűleg hasonló biológiai mechanizmusokon keresztül fejtik ki kedvező hatásukat.
Nem kell annyit foglalkozni a szénhidráttal és a zsírral
A tanulmány kapcsán megszólaló szakemberek szerint a táplálkozástudományban régóta zajló vita – miszerint a szénhidrát vagy a zsír a nagyobb ellenség – egyre inkább elveszíti jelentőségét.
A hangsúly ugyanis nem az egyes tápanyagok teljes kiiktatásán, hanem az élelmiszerek minőségén van. A szakértők szerint azok járhatnak a legjobban, akik étrendjükben a természetes, kevésbé feldolgozott alapanyagokat részesítik előnyben.
A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hosszú távú egészség megőrzéséhez nem feltétlenül szükséges minden gramm szénhidrátot, zsírt vagy kalóriát megszámolni. A Harvard kutatóinak következtetése szerint sokkal fontosabb, hogy az étrend elegendő zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát és egészséges zsiradékot tartalmazzon.
Egyszerűbb lehet a recept, mint gondolnánk
A több mint 5,2 millió emberévnyi adatot feldolgozó kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a kiegyensúlyozott, változatos és minőségi alapanyagokra épülő táplálkozás lehet az egyik leghatékonyabb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére.
A tudósok szerint tehát a kérdés nem az, hogy szénhidrát vagy zsír, hanem az, hogy mi kerül valójában a tányérra.
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