Megdőlt a diéták egyik legnagyobb mítosza: a tudósok szerint nem a szénhidrát vagy a zsír a kulcs

A szakemberek csaknem 200 ezer amerikai férfi és nő étrendjét követték nyomon mintegy 30 éven keresztül, és arra jutottak, hogy a döntő tényező az elfogyasztott élelmiszerek minősége. A kutatás szerint önmagában az nem jelent garanciát az egészségre, ha valaki alacsony szénhidráttartalmú vagy zsírszegény étrendet követ, hívta fel a figyelmet a sciencealert.com.

Szakértők szerint nem kell annyit foglalkozni a szénhidrát és a zsír fogyasztásával, ha megfelelően változatos az étrendünk – Fotó: pexels.com

A vizsgálatok azt mutatták, hogy azoknál volt a legkedvezőbb a szív- és érrendszeri állapot, akik étrendjükben sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és egészséges zsiradékot fogyasztottak, miközben kerülték a túlzottan feldolgozott élelmiszereket.

A feldolgozott élelmiszerek jelenthetik a valódi veszélyt

A kutatók szerint a probléma nem feltétlenül a szénhidrátokkal vagy a zsírokkal van. Sokkal nagyobb gondot jelenthetnek az erősen feldolgozott termékek, valamint az olyan étrendek, amelyekből hiányoznak a szervezet számára fontos tápanyagok.

Az eredmények alapján azoknál a résztvevőknél, akik változatosabb és jobb minőségű étrendet követtek, magasabb volt az úgynevezett „jó” HDL-koleszterin szintje, miközben alacsonyabb gyulladásos értékeket és kedvezőbb vérzsírszinteket mértek.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása szerint a jobb minőségű étrendet követők körében jelentősen kisebb eséllyel alakult ki koszorúér-betegség. Ez azért különösen fontos, mert a koszorúér-betegség a szívinfarktusok egyik leggyakoribb kiváltó oka.

A kutatók szerint a különböző egészséges étrendek valószínűleg hasonló biológiai mechanizmusokon keresztül fejtik ki kedvező hatásukat.

Nem kell annyit foglalkozni a szénhidráttal és a zsírral

A tanulmány kapcsán megszólaló szakemberek szerint a táplálkozástudományban régóta zajló vita – miszerint a szénhidrát vagy a zsír a nagyobb ellenség – egyre inkább elveszíti jelentőségét.

A hangsúly ugyanis nem az egyes tápanyagok teljes kiiktatásán, hanem az élelmiszerek minőségén van. A szakértők szerint azok járhatnak a legjobban, akik étrendjükben a természetes, kevésbé feldolgozott alapanyagokat részesítik előnyben.