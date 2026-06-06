Megtelt az ég drónokkal: példátlan támadás érte Szentpétervárt

Szentpétervárt nagyszabású dróntámadás érte – közölte Alekszandr Beglov kormányzó.

Dróneső zúdult Szentpétervárra. A kép illusztráció.

Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

Soha nem látott támadás érte Szentpétervárt

„Június 6-án reggel Szentpétervár ellen nagyszabású támadást hajtottak végre katonai célú pilóta nélküli eszközökkel. A légvédelem dolgozik” – írta Beglov a Max platformon.

A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, és ne menjenek az utcára.

A mobilinternet-szolgáltatásban fennakadások fordulhatnak elő. A pulkovói repülőtér a hatóságokkal egyeztetve fogadja és indítja a járatokat.

Eközben a leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy 141 drónt semmisítettek meg. A hatóságok drónroncsok földet érését rögzítették a Luzsszkij, a Voloszovszkij és a Lomonoszovszkij járás területén.

A tűzoltók jelenleg a Bolsaja Izsora település közelében keletkezett tüzet oltják.