Megtelt az ég drónokkal: példátlan támadás érte Szentpétervárt

Szentpétervárt nagyszabású dróntámadás érte – közölte Alekszandr Beglov kormányzó.
Soha nem látott támadás érte Szentpétervárt
„Június 6-án reggel Szentpétervár ellen nagyszabású támadást hajtottak végre katonai célú pilóta nélküli eszközökkel. A légvédelem dolgozik” – írta Beglov a Max platformon.
A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, és ne menjenek az utcára.
A mobilinternet-szolgáltatásban fennakadások fordulhatnak elő. A pulkovói repülőtér a hatóságokkal egyeztetve fogadja és indítja a járatokat.
Eközben a leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy 141 drónt semmisítettek meg. A hatóságok drónroncsok földet érését rögzítették a Luzsszkij, a Voloszovszkij és a Lomonoszovszkij járás területén.
A tűzoltók jelenleg a Bolsaja Izsora település közelében keletkezett tüzet oltják.