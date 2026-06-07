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bűncselekmény

Horror az erdőben: sátorukból hurcolta el áldozatait az oregoni szexuális ragadozó

32 perce
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Az amerikai szövetségi nyomozók közel két évvel a bűncselekmény után őrizetbe vették az oregoni ámokfutót. A férfit azzal gyanúsítják, hogy elrabolt és szexuálisan bántalmazással fenyegetett két nőt egy népszerű túraútvonal közelében lévő kempingben.
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bűncselekményfenyegetésszexletartóztatásOregon

Az 58 éves Gene Arnold McLenithant az FBI fogta el, miután a nyomozás szerint 2024. július 4-én éjjel betört két nő sátrába a Tillamook megyei erdős területen. Az ügyészség szerint a férfi a nőket akarata ellenére elhurcolta, megkötözte és bekötötte a szemüket, miközben szexuális erőszakkal fenyegette őket - írja a NYPost.

szex
Az oregoni szexuális ragadozón kezén kattant a bilincs. A kép illusztráció.
Fotó: Illusztráció/123RF

 

Letartóztatták a szexuális bűncselekménnyel vádolt férfit

A hatóságok közlése szerint a támadó azt állította, hogy veszélyes eszközök vannak nála, és arra figyelmeztette áldozatait, hogy ne tanúsítsanak ellenállást. A két nő nem ismerte a férfit, a nyomozók szerint véletlenszerűen válhattak célponttá. Az eset több részlete továbbra sem nyilvános. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogyan sikerült a nőknek kiszabadulniuk, illetve milyen bizonyítékok vezettek a gyanúsított azonosításához és elfogásához csaknem két évvel később. 

Az ügyhöz kapcsolódó szövetségi dokumentumokat lezárták, így a nyomozás számos eleme továbbra is titkos.

A most letartóztatott férfi neve korábban is szerepelt szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben. A nyilvántartások szerint a kilencvenes évek végén már felelősségre vonták egy nő elleni erőszakos támadás miatt. Az ügyben betörés és szexuális jellegű bűncselekmények miatt ítélték el, miután beismerő vallomást tett. A bíróság a gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte, óvadék megállapítása nélkül. Amennyiben bűnösnek találják, emberrablás miatt akár életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik, míg a szexuális bűncselekmény kísérlete további többéves börtönbüntetést vonhat maga után.

A nyomozók nem zárják ki, hogy a férfinak más áldozatai is lehettek. Az FBI ezért arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik a gyanúsított esetleges korábbi cselekményeiről, hogy jelentkezzen a hatóságoknál. A sokkoló ügy ismét ráirányította a figyelmet a természetjárók biztonságára, valamint arra, hogy a korábban elítélt erőszakos bűnelkövetők felügyelete és nyomon követése továbbra is komoly kihívást jelent a hatóságok számára. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy életfogytiglant kaphat egy egész család.

Szexuális bűncselekmény New Jerseyben is

Új részletek kerültek nyilvánosságra egy New Jersey államban vizsgált iskolai bűncselekmény ügyében. A hatóságok tanúvallomásokat és elektronikus adatokat elemeznek, miután szexuális bűncselekmény jött létre egy tanár és diákja között.

 

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