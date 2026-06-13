Szexuális kizsákmányolás miatt csaptak le a rendőrök Brüsszelben – az eset kiskorú lányokat érint

Brüsszelben a szexuális kizsákmányolás gyanúja miatt indult ügy még márciusban kezdődött, miután eltűnt egy 16 éves lány. A belga főváros ügyészségének tájékoztatása szerint később megalapozottá vált a gyanú, hogy a fiatal egy olyan szervezett hálózat áldozata lett, amely kiskorúakat toborzott. Az eltűnt lányt azóta megtalálták, és biztonságos környezetben helyezték el – számol be az esetről a Magyar Nemzet.

Szexuális kizsákmányolás miatt tartóztattak le gyanúsítottakat Brüsszelben (Illusztráció!)

Fotó: EMILE WINDAL / BELGA MAG / AFP

Szexuális kizsákmányolás: jól szervezett hálózatot tárhattak fel

A nyomozók információi szerint a hálózat működésében három kiskorú fiú, valamint két felnőtt férfi és egy nő is részt vehetett. Az ügyészség szerint a gyanúsítottak szervezetten működtek:

kezelték az ügyfélkapcsolatokat, hirdetéseket adtak fel, valamint szobafoglalásokat és találkozókat intéztek.

A rendőrség szerdán tizenhárom helyszínen tartott házkutatást, ennek során tizenkét embert állítottak elő. Közülük négy felnőtt gyanúsított került vizsgálóbíró elé.

Több áldozata is lehet a hálózatnak

A bíróság három felnőtt – két férfi és egy nő – letartóztatását rendelte el. A gyanú szerint kiskorúak szexuális bántalmazására való felbujtásban és toborzásban, kiskorúak szexuális kizsákmányolásában, valamint bűnszövetségben elkövetett szexuális visszaélés megszervezésében lehetett szerepük.

Egy negyedik gyanúsítottat feltételekkel szabadlábra helyeztek.

Az ügyben korábban három kiskorú gyanúsítottat is őrizetbe vettek, őket zárt intézetben helyezték el. Egyiküket azóta szintén feltételesen szabadlábra helyezték.

A hatóságok eddig három kiskorú áldozatot azonosítottak, de a bizonyítékok alapján nem zárják ki, hogy további érintettek is lehetnek. A nyomozás folytatódik.

Nőtt a hasonló bejelentések száma

A Child Focus nevű belga civil szervezet adatai szerint az elmúlt évben 60 %-kal nőtt a kiskorúak prostitúciós célú szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejelentések száma Belgiumban.

Az ügy ezért nemcsak büntetőjogi, hanem társadalmi szempontból is súlyos figyelmeztetés: a hatóságok és civil szervezetek szerint a veszélyeztetett fiatalok védelme, az online és utcai toborzás felismerése, valamint a gyors bejelentés kulcsfontosságú lehet.