Őrizetbe vette az FBI a 58 éves Gene Arnold McLenithant, akit az amerikai hatóságok egy rendkívül súlyos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A vád szerint a szexuális ragadozó 2024. július 4-én egy oregoni túraösvény közelében táborozó két nőt rabolt el az éjszaka közepén.

A szexuális ragadozó a gyanú szerint éjszaka vágta fel a sátor oldalát, mielőtt elrabolta áldozatait

Az ügyészség szerint a férfi felvágta a sátor oldalát, majd megkötözte és bekötötte a szemüket. A nyomozók állítása szerint szexuális erőszakkal fenyegette őket, miközben azt állította, hogy egy „borotvaéles késekkel teli táska” van nála.

Hogyan hajtotta végre a támadást a szexuális ragadozó?

A hatóságok szerint a szexuális ragadozó éjfél körül csapott le. A két nő véletlenszerű áldozat lehetett, ugyanis az ügyészség szerint korábban nem ismerték a támadót.

A nyomozás több részlete továbbra sem nyilvános. A hatóságok egyelőre nem árulták el pontosan, hogyan sikerült a nőknek megmenekülniük, illetve azt sem, milyen bizonyítékok vezettek végül a férfi elfogásához.

A bírósági dokumentumok egy része továbbra is titkosított – írja a NY Post.

Ki az a szexuális ragadozó, akit most elfogtak?

A szexuális ragadozó neve már korábban is ismert volt a rendőrség előtt. McLenithant az 1990-es évek végén több szexuális bűncselekménnyel kapcsolatban is letartóztatták.

2000-ben bűnösnek vallotta magát egy olyan ügyben, amelyben erőszakkal behatolt egy házba és szexuálisan bántalmazott egy nőt. Emiatt több súlyos bűncselekmény miatt is elítélték.

A mostani ügyben a bíróság óvadék nélkül rendelte el a fogva tartását.

Milyen büntetés várhat a szexuális ragadozóra?

Amennyiben a szexuális ragadozó ellen emelt vádak beigazolódnak, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat emberrablás miatt.

A szexuális bűncselekmény kísérlete miatt további akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható rá.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.