Meghalt egy turista, miután leomlott egy szikla Máltán

A sziklaomlás szombat este történt a turisták által „Kissing Elephants” néven ismert sziklaalakzatnál. A jet skin utazó 27 éves kínai nő súlyos sérüléseket szenvedett, de az orvosok szerint nincs életveszélyben.

A sziklaomlás után teljesen megsemmisült a Comino szigetén található természetes sziklaív (képünk illusztráció)

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Sziklaomlás Máltán: a hatóságok az omlás előzményeit vizsgálják

A Daily Mail információi szerint nem sokkal az omlás előtt egy 32 éves amerikai turista a szikla tetejéről a tengerbe ugrott. A férfit egy arra haladó hajó mentette ki, kórházi ellátásra nem volt szüksége. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy az ugrásnak volt-e szerepe a sziklaív összeomlásában.

Az áldozat holttestét a hadsereg búvárai vasárnap este találták meg, azonban a ráomlott sziklák miatt a kiemelés csak jelentős műszaki beavatkozás után volt lehetséges. A mentés során daruval emelték el a nagyobb kőtömböket, majd a búvárok kihozták a holttestet.

Egy helyi kajakos arról számolt be, hogy már két héttel korábban repedést látott a sziklaíven, ugyanakkor állítása szerint a helyszínen nem voltak figyelmeztető táblák, amelyek felhívták volna a látogatók figyelmét a veszélyre.

A Comino sziget déli partján található sziklaalakzat a Blue Lagoon közelében fekvő népszerű turistalátványosság volt, amelyet sokan kerestek fel jet skizés és sziklaugrás céljából.