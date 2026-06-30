Drámai állapotban a híres színész, már a végtagjait sem tudja mozgatni

Aaron Lazar Broadway-sztár családja adománygyűjtést indított, miután az ALS nevű súlyos idegrendszeri betegség miatt az 50 éves színész már nem tudja mozgatni a végtagjait – írja az Independent.

Állandó ápolásra szorul a híres Broadway-színész, Aaron Lazar

Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aaron Lazar 2022-ben kapta meg a lassan előrehaladó ALS diagnózist. A betegség az agy és a gerincvelő idegsejtjeit támadja, és jelenleg nincs rá gyógymód.

Gyorsan romlik a Broadway-színész állapota

Lazar a Broadway egyik ismert alakja, szerepelt a Nyomorultak (Les Misérables) című alkotásban, valamint Sting The Last Ship című musicaljének eredeti szereplője volt. 2024-ben megjelent szólóalbuma Grammy-jelölést is kapott. A betegség diagnózisa után elindította az „Impossible Dreams” podcastet is, amelyben saját küzdelméről beszél.

Az állapota az elmúlt években súlyosbodott: családja szerint a színész már nem tudja használni a karjait, lábait és kezeit sem, valamint légzéstámogató gépre is szüksége van.

A közlemény szerint a színész állandó segítség nélkül nem tudja ellátni magát, és a család bevételei jelentősen csökkentek.

Az ALS egy progresszív, jelenleg gyógyíthatatlan betegség, amely fokozatosan gyengíti az izmokat és a mozgásképességet, miközben az elme általában ép marad.

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