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Újabb ismert színész távozott az élők sorából – több filmben is láthatta

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Elhunyt az ismert angol színész, akit több nagy filmben és népszerű sorozatban is láthattak a nézők. Patrick Godfrey csütörtökön halt meg, 93 éves volt; játszott az Örökkön-örökké, a Monte Cristo grófja és a Doctor Who című produkciókban is.
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Patrick Godfrey angol színész csütörtökön halt meg, 93 éves volt. Halálhírét 2026. június 5-én jelentette be az ügynöksége, a Markham Froggatt & Irwin, amely közölte, hogy a színész békésen, otthonában, családja körében hunyt el.

Meghalt Patrick Godfrey, angol színész- 93 éves volt
Meghalt Patrick Godfrey, angol színész- 93 éves volt 
Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Meghalt Patrick Godfrey, az Örökkön-örökké sztárja, 93 éves volt

Godfrey hosszú pályafutása alatt számos ismert filmben és sorozatban szerepelt. Az egyik legismertebb alakítása az 1998-as Örökkön-örökké című romantikus fantasyfilmhez kötődik, amelyben Leonardo da Vincit játszotta Drew Barrymore oldalán. A film a Hamupipőke-történet egyik népszerű feldolgozása volt, amelyben Anjelica Huston és Dougray Scott is szerepelt.

A színészt a nézők láthatták a Monte Cristo grófja, a Nyomorultak, a Szoba kilátással és a Maurice című produkciókban is. A televíziónézők a Doctor Who-ban is láthatták, emellett több más brit sorozatban is feltűnt.

Godfrey 1933 februárjában született az angliai Finsbury Parkban. Pályáját 1956-ban kezdte a BBC rádiódráma-társulatánál, majd évtizedeken át dolgozott filmekben, sorozatokban és színházi produkciókban – számolt be a Variety.

 

 

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