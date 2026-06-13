Eddig rosszul csináltuk? Ezek az ételek védhetik legjobban a szívet

Egy új kutatás szerint a szív egészsége nemcsak azon múlik, hogy mennyi gyümölcsöt és zöldséget eszünk naponta, hanem azon is, hogy pontosan melyeket választjuk. A „napi öt adag” irányelv továbbra is fontos, de önmagában nem biztos, hogy elég a szívvédő hatású növényi vegyületek beviteléhez. A friss eredmények szerint a szív egészsége szempontjából a minőség legalább annyira számíthat, mint a mennyiség – írja a Fox News.
Mit árul el a kutatás a szív egészsége és az étrend kapcsolatáról?
A kutatók több mint 30 ezer amerikai és brit felnőtt étrendjét vizsgálták, és azt nézték, mennyi flavanolt fogyasztanak – ezek olyan növényi anyagok, amelyek a szív- és érrendszerre lehetnek kedvező hatásúak. Egy korábbi nagy vizsgálatra hivatkozva kiemelték: napi 500 milligramm flavanol akár 27%-kal is csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozást. A gond az, hogy még azok közül is, akik betartják a napi öt adag gyümölcs és zöldség ajánlást, kevesebb mint minden negyedik éri el ezt a szintet.
Miért nem mindegy, mit eszünk?
A kutatás szerint a gyümölcsök és zöldségek hatása a szívre erősen függ attól, melyik növényt fogyasztjuk. Nem minden gyümölcs és zöldség tartalmaz ugyanolyan mennyiségű flavanolt, ezért hiába eszünk „eleget”, a bevitt mennyiség mégsem biztos, hogy eléri a kívánt szintet. A szakértők szerint ez azt jelenti, hogy a jövőben az étrendi ajánlásoknál nemcsak a mennyiséget, hanem a választékot is érdemes lenne hangsúlyozni.
Mely ételek támogatják hatékonyabban a szív egészségét?
A gyümölcsök közül különösen gazdagok flavanolban:
- szilva;
- áfonya;
- fekete szeder;
- cseresznye;
- héjas alma;
- eper.
A hüvelyesek közül a pinto bab és a zöldbab is fontos forrás lehet, és a zöld tea fogyasztása szintén növelheti a bevitelt. A kutatók szerint ezek rendszeres beépítése az étrendbe segíthet jobban támogatni a szív egészsége szempontjából fontos folyamatokat.
Megfejtették, mi okozza a szívrohamok 99%-át
Egy nagyszabású kutatás szerint a szívrohamok és a stroke-ok 99 százalékát négy fő kockázati tényező előzi meg. Egy másik tanulmány arra is rámutat, hogy a nők szívrohamának hátterében gyakran nem a klasszikus érelzáródás áll.
Ön is szedi ezeket? Súlyos betegséget okozhatnak
A szív egészsége minden korosztályt érint, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek a világ vezető halálokai közé tartoznak. A szív védelme tudatos életmóddal, megfelelő táplálékkiegészítőkkel és egészséges szokásokkal kezdődik.