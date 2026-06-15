Hiába az 5 adag zöldség és gyümölcs? A kutatás szerint ennél többre van szükség

A kutatók szerint a szívbarát élelmiszerek közül azok a legértékesebbek, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak flavanolokat. Ezek a növényi vegyületek többek között egyes gyümölcsökben, a zöld teában, a kakaóban és a lóbabban találhatók meg – írja a Focus.
Szívbarát élelmiszerek: ez a 9 étel került a lista élére
A vizsgálat szerint a következő flavanolban gazdag ételek emelkednek ki:
- szilva
- vörös áfonya
- szeder
- zöld tea
- lóbab
- cseresznye
- héjas alma
- eper
- áfonya
A kutatók szerint különösen a szilva, a szeder és a vörös áfonya tartalmaz jelentős mennyiségű flavanolt. Ugyanakkor a héjával együtt fogyasztott alma is kiváló választás lehet, mert könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe.
Nem elég a napi öt adag
A több mint 30 ezer ember adatait elemző kutatás arra jutott, hogy a résztvevők kevesebb mint ötöde érte el a napi 500 milligramm flavanolbevitelt. Ez azért fontos, mert korábbi vizsgálatok szerint ekkora mennyiség mellett kedvező hatások figyelhetők meg a szív- és érrendszeri egészség szempontjából.
Érdekesség, hogy még azok közül is viszonylag kevesen érték el ezt a szintet, akik egyébként sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak. Ez arra utal, hogy nem pusztán a mennyiség, hanem az ételek összetétele és minősége is meghatározó.
A változatosság továbbra is kulcsfontosságú
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kutatás nem bizonyítja, hogy egyetlen gyümölcs vagy zöldség önmagában megvédene a szívbetegségektől. Azt viszont egyértelműen jelzi, hogy a mely gyümölcsök jók a szívnek kérdésre nem minden esetben ugyanaz a válasz.
A flavanolok mennyisége még ugyanazon gyümölcsfajta esetében is jelentősen eltérhet a termesztési körülményektől, az időjárástól és a fajtától függően. A szakértők szerint ezért a legjobb stratégia a változatos, flavanolban gazdag ételek listája alapján összeállított étrend lehet.
Riadót fújtak az orvosok: minden ötödik embert veszélyeztet ez a rejtett szívbetegség
A legfrissebb adatok szerint minden ötödik ember szervezetében megtalálható egy olyan részecske, amely jelentősen növelheti a súlyos érrendszeri események esélyét. Ez a szívbetegség kialakulásának egyik olyan rejtett kockázati tényezője, amely még akkor is veszélyt jelenthet, ha a hagyományos koleszterinmérés eredményei egyébként megnyugtatóak. Az érintettek többsége nem is sejti, hogy veszélyben van, mivel az emelkedett Lp(a) szint jellemzően nem okoz észlelhető tüneteket.
Így csökkentse napi 11 perc alatt a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát
Egy új tanulmány szerint a szív egészségét jelentősen javíthatják a mindennapi élet apró, könnyen megvalósítható változtatásai. Nem kell drasztikusan átalakítani az életmódunkat ahhoz, hogy csökkentsük a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, már napi 11 perc plusz alvás, néhány perc extra mozgás és egy kis plusz zöldség is számít.