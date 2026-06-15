Hiába az 5 adag zöldség és gyümölcs? A kutatás szerint ennél többre van szükség

A kutatók szerint a szívbarát élelmiszerek közül azok a legértékesebbek, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak flavanolokat. Ezek a növényi vegyületek többek között egyes gyümölcsökben, a zöld teában, a kakaóban és a lóbabban találhatók meg – írja a Focus.

A szívbarát élelmiszerek között a szilva, a cseresznye, a bogyós gyümölcsök, a héjas alma, a lóbab és a zöld tea is előkelő helyen szerepel Fotó:Illusztráció/Unsplash

Szívbarát élelmiszerek: ez a 9 étel került a lista élére

A vizsgálat szerint a következő flavanolban gazdag ételek emelkednek ki:

szilva

vörös áfonya

szeder

zöld tea

lóbab

cseresznye

héjas alma

eper

áfonya

A kutatók szerint különösen a szilva, a szeder és a vörös áfonya tartalmaz jelentős mennyiségű flavanolt. Ugyanakkor a héjával együtt fogyasztott alma is kiváló választás lehet, mert könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe.

Nem elég a napi öt adag

A több mint 30 ezer ember adatait elemző kutatás arra jutott, hogy a résztvevők kevesebb mint ötöde érte el a napi 500 milligramm flavanolbevitelt. Ez azért fontos, mert korábbi vizsgálatok szerint ekkora mennyiség mellett kedvező hatások figyelhetők meg a szív- és érrendszeri egészség szempontjából.

Érdekesség, hogy még azok közül is viszonylag kevesen érték el ezt a szintet, akik egyébként sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak. Ez arra utal, hogy nem pusztán a mennyiség, hanem az ételek összetétele és minősége is meghatározó.

A változatosság továbbra is kulcsfontosságú

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kutatás nem bizonyítja, hogy egyetlen gyümölcs vagy zöldség önmagában megvédene a szívbetegségektől. Azt viszont egyértelműen jelzi, hogy a mely gyümölcsök jók a szívnek kérdésre nem minden esetben ugyanaz a válasz.

A flavanolok mennyisége még ugyanazon gyümölcsfajta esetében is jelentősen eltérhet a termesztési körülményektől, az időjárástól és a fajtától függően. A szakértők szerint ezért a legjobb stratégia a változatos, flavanolban gazdag ételek listája alapján összeállított étrend lehet.

Riadót fújtak az orvosok: minden ötödik embert veszélyeztet ez a rejtett szívbetegség

A legfrissebb adatok szerint minden ötödik ember szervezetében megtalálható egy olyan részecske, amely jelentősen növelheti a súlyos érrendszeri események esélyét. Ez a szívbetegség kialakulásának egyik olyan rejtett kockázati tényezője, amely még akkor is veszélyt jelenthet, ha a hagyományos koleszterinmérés eredményei egyébként megnyugtatóak. Az érintettek többsége nem is sejti, hogy veszélyben van, mivel az emelkedett Lp(a) szint jellemzően nem okoz észlelhető tüneteket.