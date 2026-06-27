Másképp történt a lezuhant magyar gyerek balesete, mint ahogy először hitték

Újabb részletek derültek ki a szlovéniai Blednél történt balesetről, amelyben egy magyar családból származó gyermek súlyosan megsérült. A korábbi információk alapján úgy tűnhetett, hogy a fiú egy kilátópontról zuhant le, a hatóságok magyarázata szerint azonban a baleset nem a hivatalos kilátóplatformon, hanem a bledi vár közelében található, jelöletlen és karbantartatlan ösvényen történt.

Mélybe zuhant egy magyar gyerek a bledi várnál, Szlovéniában (A képen a vár)

Fotó: FLORA ELIE / Hans Lucas

Mélybe zuhant egy magyar gyerek a bledi várnál, Szlovéniában

A gyermek a várdombon egy olyan letérőt vett, amely nem része a hivatalosan kijelölt és szabályozott útvonalaknak. A veszélyes terepszakaszon átesett egy nagyjából 20 méteres falon, majd további 20 métert csúszott le egy meredek erdei lejtőn.

Martin Šolar, a bledi ösvények kezeléséért és karbantartásáért felelős külső szakértő szerint egy karbantartatlan, jelöletlen leágazásról van szó, amely egy meredek erdőn keresztül vezet egy szakadék szélére. Hangsúlyozta, hogy a baleset a hivatalosan kezelt és karbantartott ösvényeken kívül történt.

A baleset után további biztonsági kerítést emeltek azon a ponton, ahol a gyermek a mélybe csúszott. A Bledi Kulturális Intézet igazgatója, Lea Ferjan részvétét fejezte ki a fiú és családja iránt, és arra kérte a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt útvonalakat használják – számolt be a Lokalec.si.

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