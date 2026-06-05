49 ember halt szomjan a Szaharában, miután lerobbant a teherautójuk

A halálos csapda Niger északi részén, a világ egyik legbarátságtalanabb vidékén alakult ki. A jármű több mint 80 kilométerre rekedt a legközelebbi határátkelőtől, és az utasoknak esélyük sem maradt a túlélésre. A csoport egy vallási ünnepségről tartott hazafelé Maliból, amikor a sofőr letért a kijelölt útvonalról. Ezután kezdődött a rémálom. Napokon át próbálták megjavítani a lerobbant teherautót, de hiába. A vízkészlet elfogyott, a hőmérséklet pedig könyörtelenül emelkedett, végül szomjan haltak, számolt be a BBC.

49 ember szomjan halt a Szaharában, miután lerobbant a teherautójuk a sivatag közepén – Fotó: pexels.com

A túlélésért folytatott küzdelem tragédiába torkollott

A helyszínre érkező mentőcsapatok hátborzongató látványra bukkantak: a legtöbb áldozat holtteste a mozdulatlan teherautó alatt és körül hevert. A hatóságok szerint a körülmények annyira súlyosak voltak, hogy a halottakat tömegsírokba kellett temetni.

A 49 áldozat közül mindössze ketten élték túl a pokoli megpróbáltatásokat. Ők gyalog vágtak neki a sivatagnak, és napokkal később elérték Assamaka települését, ahol segítséget kértek.

Másik 60 ember is közel volt a szomjan haláshoz

A történet azonban itt nem ért véget. A mentőegységek visszafelé tartva egy újabb lerobbant teherautóra bukkantak, amelyben több mint 60 ember rekedt már három napja a perzselő hőségben. Ők csak hajszál híján menekültek meg a biztos haláltól.

A Szahara továbbra is migránsok és kereskedők ezreinek útvonala, annak ellenére, hogy az út minden évben emberéleteket követel. A mostani tragédia ismét megmutatta, milyen kegyetlen árat fizethetnek azok, akik átszelik a világ egyik legveszélyesebb sivatagát.

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