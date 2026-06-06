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champlain - tó

Újra felbukkant a Champlain-tó szörnye? Rejtélyes lény kísért a víz felszíne alatt

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egy friss, sok vitát kiváltó videó ismét felkorbácsolta a kedélyeket az Egyesült Államok egyik legismertebb tólegendája körül. A Champlain-tónál rögzített felvételen egy furcsa, hullámzó, sötét sziluett látszik egy csónak közelében, amelyet egyesek a híres Champ nevű tavi szörnyhöz kötnek, mások szerint viszont csupán félreértelmezett természeti jelenségről van szó.
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champlain - tószörnyegyesült államok

A Champlain-tó – amely Amerikai Egyesült Államokban, Vermont és New York állam határán fekszik – évtizedek óta ad otthont egy Loch Ness-i szörnyhöz hasonló legendának. A Champ néven ismert lény létezéséről időről időre jelennek meg állítólagos bizonyítékok, ám a tudomány eddig nem talált meggyőző nyomot. A mostani videón egy csónak mellett a vízfelszínen és közvetlenül alatta egy hosszúkás, sötét tömeg tűnik fel, amely leginkább egy cápára hasonlít.

Újabb bizonyíték az amerikai tó szörnyére? A videó mindenkit megoszt
Újabb bizonyíték az amerikai tó szörnyére? A videó mindenkit megoszt
Fotó: Richard Rossi / Youtube

A közösségi médiában gyorsan terjedő videó újra elindította a találgatásokat: egyesek szerint egy eddig ismeretlen nagy testű állat élhet a tó mélyén, mások inkább fókára, nagyobb halra vagy a vízfelszíni hullámzás különös optikai játékára gyanakodnak – írja a Daily Mail. A szkeptikusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a víz alatti felvételek gyakran torzítanak, így könnyen kelthetnek élőlény-szerű hatást.

Régi legenda a Champlain-tavi szörny

A Champlain-tó szörnye egyébként nem új jelenség: már az 1600-as évek óta keringenek beszámolók egy ismeretlen lényről, amely időnként felbukkan a tó vizében. Bár turistalátványosságként és helyi legendaként rendkívül népszerű, a tudományos bizonyítékok továbbra is hiányoznak. Akár valódi állatról, akár egy újabb félreértelmezett természeti jelenségről van szó, a videó ismét elérte a célját: újra ráirányította a figyelmet a Champlain-tó egyik leghíresebb rejtélyére, amely továbbra is nyitva hagyja a kérdést – mi rejtőzik valójában a mélyben?

 

 

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