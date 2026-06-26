Felfoghatatlan tragédia: szörnyethalt egy 12 éves kisfiú a temetőben, miután rádőlt egy hatalmas sírkő

Horrorisztikus baleset rázta meg a Kolozs megyei Borsaújfalu (Vultureni) települést csütörtök este. Egy gyermek felfoghatatlan módon, az édesapja szeme láttára vesztette életét egy sírkertben, amikor egy nehéz kőkereszt minden előjel nélkül ráomlott. A helyszínre rohanó mentőcsapatok hosszú, megfeszített küzdelmet folytattak a kisfiú megmentéséért, de a brutális sérülések miatt már nem tehettek semmit.

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A takarításból indult, másodpercek alatt szörnyű horrorrá vált

A Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ Cluj) sokkoló tájékoztatása szerint a vészhívás június 25-én, délután 18 óra 40 perc körül futott be a hatóságokhoz. A bejelentés szerint egy gyermek eszméletlenül fekszik a borsaújfalui temetőben, miután maga alá temette egy leszakadó, mázsás sírkő.

A rendőrségi vizsgálat kiderítette a megrázó részleteket:

A 12 éves kisfiú azért ment ki az édesapjával a temetőbe, hogy segítsen megtisztítani az egyik hozzátartozójuk sírhelyét.

Munka közben a gyermek egy óvatlan pillanatban kicsit eltávolodott az apjától, és egy közeli, idegen sírhoz lépett.

Amikor a kisfiú hozzáérhetett a sírkereszthez, az a rossz rögzítés miatt azonnal kimozdult a helyéről, és kíméletlenül, teljes súlyával a védtelen gyermekre zuhant.

Drámai harc az életért: a mentők tehetetlenek voltak

A katasztrófavédelem rohammentősei és a rendőrség egységei szirénázva száguldottak a helyszínre. Az orvosok azonnal megkezdték a kisfiú újraélesztését, és hosszú időn keresztül, emberfeletti küzdelmet folytattak a klinikai halál állapotában lévő gyermekért.

A megfeszített mentőakció sajnos tragédiával zárult: a kisfiú szervezete feladta a harcot, és este 20 óra 20 perckor hivatalosan is halottá nyilvánították. A holttestet a Kolozsvári Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították boncolásra.

A rendőrség most gondatlanságból elkövetett emberölés bűntette miatt indított eljárást, és kiterjedt nyomozást folytatnak, hogy kiderítsék, kit terhel a felelősség a gyilkos sírkő instabil állapota és a felfoghatatlan gyerekhalál miatt.