Sokkoló hír: 44 évesen hunyt el a népszerű sorozatsztár

A tragikus eseményt a család jelentette be egy szívszorító közleményben. A sztár testvére szerint a rendelkezésre álló információk alapján a halál hirtelen, természetes és békés körülmények között következett be – írja a The Independent.

A sztár halálhíre mindenkit megrázott

A sztár pályafutása és öröksége

Az elhunyt színész, Owain Rhys Davies, a walesi származású művész leginkább a Twin Peaks: A visszatérés című kultikus sorozatból volt ismert. Három epizódban alakította Wilson ügynök karakterét David Lynch és Mark Frost nagy sikerű produkciójában.

Fontos szerepet kapott a Netflix népszerű sci-fi drámájában, az A Másik Oldal (The OA) című sorozatban is.

Filmes munkái között szerepelt az Alice Tükörországban és az Egy sorozatgyilkos életvezetési útmutatója című film. A Liverpooli Előadóművészeti Intézetben végzett, ahol 2003-ban szerzett diplomát. Karrierje a londoni Prince Edward Színházban indult, ahol a Mamma Mia! musicalben lépett színpadra. Halála után számos ismert művész és barát emlékezett meg róla megható üzenetekben. Kollégái szerint Owain Rhys Davies tehetségével, kedvességével és életvidámságával maradandó nyomot hagyott maga után.