Felismeri a Született feleségek sztárjait? Így néznek ki ma!

2004. október 3-án indult a Született feleségek, amely a 2000-es évek egyik legsikeresebb sorozatává nőtte ki magát külföldön és itthon egyaránt. A sorozat a Wisteria Lane, (A legendás Lila akác köz) nevű kertvárosi utcában élő nők mindennapjain keresztül mutatta be a látszólag rendezett külvárosi élet mögött húzódó titkokat és konfliktusokat. A produkció egyszerre épített drámai fordulatokra, humorra és társadalmi szatírára, miközben hosszú éveken át stabil nézettséget hozott.

A Született feleségek sorozat szereplői – Fotó: FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America

Így néznek ki a Született feleségek szereplői ma

A sorozatnak köszönhetően számos színész tett szert nemzetközi ismertségre. Mutatjuk , mennyit változtak az évek során!

1. Eva Longoria (Gabrielle Solis)

Eva Longoria Gabrielle Solis szerepével vált világszerte ismertté: a sorozatban egy fiatal, csinos, de kissé felszínes, figyelemre vágyó feleséget alakított. A sorozat idején ő volt a „szomszéd lány” típusú sztár, aki gyorsan a nézők kedvence lett.

Azóta több filmben is feltűnt, például az Átejtve című vígjátékban és a Dóra és az elveszett Aranyváros című családi kalandfilmben. Játszott a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) 4. évadában is, ahol önmaga egy fikcionalizált verzióját alakította. 2025-ben pedig műsorvezetőként szerepelt az Eva Longoria: Spanyolország nyomában című utazós-főzős sorozatban.