Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt a lex Orbánról

Érdekes

Sokkoló, mi derült ki a cukorról – ezt jó, ha tudja

Született feleségek

Felismeri a Született feleségek sztárjait? Így néznek ki ma!

2 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egykor milliók követték őket a képernyőn, ma viszont sokan teljesen más életet élnek, mint a sorozat idején. A Született feleségek szereplői az elmúlt években látványos változáson mentek keresztül – karrierben és magánéletben egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Született feleségekszereplőszínészsorozat

2004. október 3-án indult a Született feleségek, amely a 2000-es évek egyik legsikeresebb sorozatává nőtte ki magát külföldön és itthon egyaránt. A sorozat a Wisteria Lane, (A legendás Lila akác köz) nevű kertvárosi utcában élő nők mindennapjain keresztül mutatta be a látszólag rendezett külvárosi élet mögött húzódó titkokat és konfliktusokat. A produkció egyszerre épített drámai fordulatokra, humorra és társadalmi szatírára, miközben hosszú éveken át stabil nézettséget hozott.

A Született feleségek sorozat szereplői
A Született feleségek sorozat szereplői – Fotó: FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America

Így néznek ki a Született feleségek szereplői ma

A sorozatnak köszönhetően számos színész tett szert nemzetközi ismertségre. Mutatjuk , mennyit változtak az évek során!

1. Eva Longoria (Gabrielle Solis)

Eva Longoria Gabrielle Solis szerepével vált világszerte ismertté: a sorozatban egy fiatal, csinos, de kissé felszínes, figyelemre vágyó feleséget alakított. A sorozat idején ő volt a „szomszéd lány” típusú sztár, aki gyorsan a nézők kedvence lett.

Azóta több filmben is feltűnt, például az Átejtve című vígjátékban és a Dóra és az elveszett Aranyváros című családi kalandfilmben. Játszott a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) 4. évadában is, ahol önmaga egy fikcionalizált verzióját alakította. 2025-ben pedig műsorvezetőként szerepelt az Eva Longoria: Spanyolország nyomában című utazós-főzős sorozatban.

Született feleségek, sorozat, Születettfeleségeksorozat, Gabrielle Solis, Eva Longoria Parker
Gabrielle Solis, Eva Longoria Parker
Fotó: AFP
1 2 3
... 6
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!