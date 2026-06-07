A vércsoport is befolyásolhatja a szúnyogcsípések számát

Egy japán vizsgálat a sárgalázszúnyog viselkedését elemezte, és arra a megállapításra jutott, hogy a 0-s vércsoportú embereket lényegesen gyakrabban csípik meg ezek a rovarok, mint másokat. A kutatók szerint a szúnyogok leginkább a 0-s vércsoportúakat részesítik előnyben, ezt követik a B, az AB, majd az A vércsoportú emberek - írja a Focus.

A 0-s vércsoportú embereket kedvelik leginkább a szúnyogok. A kép illusztráció.

Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

A vércsoport is számít a szúnyogoknak

A szakemberek úgy vélik, hogy ez a sajátos preferencia akár evolúciós okokra is visszavezethető. A sárgalázszúnyog eredeti élőhelyein, különösen Afrika egyes területein, a 0-s vércsoport rendkívül elterjedt, ami hosszú távon befolyásolhatta a faj táplálkozási szokásait. A vércsoport azonban csupán egy a sok tényező közül. Kutatások szerint a szúnyogok elsősorban a testszag, a testhőmérséklet és a kilélegzett szén-dioxid alapján választják ki áldozataikat. A bőrön természetesen jelen lévő bizonyos vegyületek, például egyes karbonsavak, különösen vonzóvá tehetnek egyes embereket a rovarok számára. Az alkoholfogyasztás szintén növelheti a csípések kockázatát. A szakértők szerint az alkohol hatással lehet a testhőmérsékletre és a kilélegzett szén-dioxid mennyiségére, ami könnyebben észlelhetővé teszi az embert a szúnyogok számára.

A kutatások azt is kimutatták, hogy azok az emberek, akik intenzívebben lélegeznek vagy több szén-dioxidot bocsátanak ki, nagyobb eséllyel válnak célponttá.

A vérszívók ugyanis rendkívül érzékenyek ezekre a jelekre, és akár több tíz méteres távolságból is képesek érzékelni őket. A szakértők egy népszerű tévhitet is cáfoltak. Sokan úgy gondolják, hogy a szúnyogokat a fény vonzza, valójában azonban a rovarok elsősorban a szagok, a testhő és a kilélegzett szén-dioxid alapján tájékozódnak. A lámpák és egyéb fényforrások szerepe ebből a szempontból elhanyagolható. Mindeközben a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás következtében egyes, betegségeket terjesztő szúnyogfajok egyre nagyobb területeken jelennek meg. Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európában is fokozott figyelmet érdemel a sárgalázszúnyog terjedése, mivel olyan betegségek hordozója lehet, mint a dengue-láz.