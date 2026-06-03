Több millió baktériummal kezelt szúnyogot engednének szabadon – rengetegen tiltakoznak

Komoly vitát váltott ki az Egyesült Államokban egy olyan program, amelynek keretében évente több tízmillió, baktériummal kezelt hím szúnyogot engednének szabadon Kaliforniában és Floridában. A kezdeményezés mögött az Alphabet, a Google anyavállalata által birtokolt Verily nevű biotechnológiai vállalat áll – számolt be róla a Daily Mail.

A projekt célja a betegségeket terjesztő szúnyogok számának csökkentése – Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A tervek szerint a következő két évben összesen 64 millió szúnyog kerülhetne a természetbe. A program célja az Aedes aegypti nevű invazív faj visszaszorítása, amely többek között a Zika-vírus, a dengue-láz, a sárgaláz és a chikungunya terjesztésében játszik szerepet.

Szúnyogokkal csökkentenék a betegségek kockázatát

A projekt során olyan hím szúnyogokat tenyésztenek, amelyek a természetben is előforduló Wolbachia baktériumot hordozzák. Ezek a hím egyedek nem csípnek embert.

Amikor a baktériummal fertőzött hímek párosodnak a vadon élő nőstényekkel, a lerakott peték nem fejlődnek ki, így az adott szúnyogpopuláció fokozatosan csökkenhet. A kutatók szerint ez egy környezetbarátabb alternatíva lehet a hagyományos rovarirtó szerekkel szemben.

A kezdeményezés ugyanakkor jelentős ellenállásba ütközött. Többen attól tartanak, hogy a természetes ökoszisztémák egyensúlya sérülhet, ha emberek ilyen mértékben avatkoznak be a környezet működésébe.

A közösségi médiában sokan azt is megkérdőjelezték, miért vesz részt egy technológiai vállalat egy ilyen jellegű projektben. Több hozzászóló szerint szélesebb társadalmi egyeztetésre lenne szükség, mielőtt ekkora léptékű program indulhatna el.

A Wolbachia baktériumot alkalmazó szúnyogirtási technológiát nem most használják először. Hasonló programokat az elmúlt években több amerikai államban is teszteltek, és a kutatók szerint biztató eredmények születtek.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a projekt célja nem új fajok létrehozása vagy a természet átalakítása, hanem egy olyan invazív szúnyogfaj visszaszorítása, amely világszerte emberek százmillióit veszélyeztető betegségeket terjeszt.