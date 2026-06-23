Szuperbaktériumok terjedését segítheti a világ egyik legismertebb gyomirtója

Egy új kutatás szerint a világ egyik legszélesebb körben használt gyomirtója, a glifozát váratlan módon segítheti az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok túlélését. A tudósok azt találták, hogy a kórházakban előforduló, több gyógyszerrel szemben is ellenálló baktériumtörzsek a glifozát magas koncentrációját is képesek elviselni – derül ki a ScienceDaily.com oldalán megjelent tudományos ismeretterjesztő cikkben.

A Staphylococcus baktérium könnyen válik antibiotikum-rezisztens szuperbaktériummá

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A kórházi baktériumok a gyomirtónak is ellenálltak

A Frontiers in Microbiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók kórházakból, mezőgazdasági területekről és természetvédelmi környezetből származó baktériumtörzseket vizsgáltak. Az eredmények alapján a kórházi eredetű törzsek nemcsak több antibiotikummal szemben voltak rezisztensek, hanem a glifozáttal és glifozátalapú gyomirtókkal szemben is.

Különösen aggasztó, hogy a kórházi baktériumok 74 százaléka ellenállt a karbapenemeknek, amelyeket gyakran az utolsó védelmi vonalként alkalmaznak súlyos fertőzések ellen.

A gyomirtók segíthetik a rezisztens baktériumok terjedését

A kutatók szerint a mezőgazdaságban használt gyomirtók akaratlanul is kiválogathatják azokat a baktériumokat, amelyek jobban bírják a vegyi terhelést. Ha ezek a mikrobák kezeletlen kórházi szennyvízzel kijutnak a környezetbe, olyan területeken is fennmaradhatnak és szaporodhatnak, ahol glifozátot használnak.

A vizsgálatban szereplő környezeti baktériumok között is találtak glifozát-rezisztens törzseket, pedig a természetvédelmi területen belül nem alkalmaztak gyomirtót.

Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet.

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A kutatók szerint a vízkörforgás fontos szerepet játszhat abban, hogy az antibiotikum-rezisztencia génjei kórházak, mezőgazdasági területek és természetes élőhelyek között terjedjenek.

A tanulmány szerzői ezért azt sürgetik, hogy a növényvédő szerek engedélyezésénél ne csak a környezeti és egészségügyi hatásokat, hanem az antibiotikum-rezisztencia kockázatát is vizsgálják.

Meglepő gyógyszer segíthet legyőzni az egyik legveszélyesebb szuperbaktériumot

Az orvostudomány világában néha a legváratlanabb helyekről érkeznek az áttörések. Nemrégiben egy kutatócsoport meglepő felfedezést tett: egy évtizedek óta használt vérnyomáscsökkentő gyógyszer hatékonynak bizonyult az egyik legveszélyesebb antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok elleni küzdelemben. Ez a felfedezés új reményt ad a súlyos fertőzésekkel küzdő betegeknek.