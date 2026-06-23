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baktérium

Szuperbaktériumok terjedését segítheti a világ egyik legismertebb gyomirtója

50 perce
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Új kutatás figyelmeztet egy széles körben használt gyomirtó váratlan kockázatára. A szuperbaktérium túlélését és terjedését is segítheti a glifozát, amelynek hatását kórházi és környezeti baktériumtörzseken vizsgálták.
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baktériumbetegségantibiotikumszuperbaktériumok

Egy új kutatás szerint a világ egyik legszélesebb körben használt gyomirtója, a glifozát váratlan módon segítheti az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok túlélését. A tudósok azt találták, hogy a kórházakban előforduló, több gyógyszerrel szemben is ellenálló baktériumtörzsek a glifozát magas koncentrációját is képesek elviselni – derül ki a ScienceDaily.com oldalán megjelent tudományos ismeretterjesztő cikkben.

szuperbaktériumok Illustration of Staphylococcus sp. bacteria, showing the gram-positive cocci cells in grape-like clusters. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP)
A Staphylococcus baktérium könnyen válik antibiotikum-rezisztens szuperbaktériummá
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A kórházi baktériumok a gyomirtónak is ellenálltak

A Frontiers in Microbiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók kórházakból, mezőgazdasági területekről és természetvédelmi környezetből származó baktériumtörzseket vizsgáltak. Az eredmények alapján a kórházi eredetű törzsek nemcsak több antibiotikummal szemben voltak rezisztensek, hanem a glifozáttal és glifozátalapú gyomirtókkal szemben is.

Különösen aggasztó, hogy a kórházi baktériumok 74 százaléka ellenállt a karbapenemeknek, amelyeket gyakran az utolsó védelmi vonalként alkalmaznak súlyos fertőzések ellen.

A gyomirtók segíthetik a rezisztens baktériumok terjedését

A kutatók szerint a mezőgazdaságban használt gyomirtók akaratlanul is kiválogathatják azokat a baktériumokat, amelyek jobban bírják a vegyi terhelést. Ha ezek a mikrobák kezeletlen kórházi szennyvízzel kijutnak a környezetbe, olyan területeken is fennmaradhatnak és szaporodhatnak, ahol glifozátot használnak.

A vizsgálatban szereplő környezeti baktériumok között is találtak glifozát-rezisztens törzseket, pedig a természetvédelmi területen belül nem alkalmaztak gyomirtót.

Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet.
Baktériumok a véráramban. A vérmérgezés jeleinek időben történő felismerése életmentő lehet.
Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

A kutatók szerint a vízkörforgás fontos szerepet játszhat abban, hogy az antibiotikum-rezisztencia génjei kórházak, mezőgazdasági területek és természetes élőhelyek között terjedjenek.

A tanulmány szerzői ezért azt sürgetik, hogy a növényvédő szerek engedélyezésénél ne csak a környezeti és egészségügyi hatásokat, hanem az antibiotikum-rezisztencia kockázatát is vizsgálják.

Élve zabálják fel a daganatot a mutáns baktériumok

Meglepő gyógyszer segíthet legyőzni az egyik legveszélyesebb szuperbaktériumot

Az orvostudomány világában néha a legváratlanabb helyekről érkeznek az áttörések. Nemrégiben egy kutatócsoport meglepő felfedezést tett: egy évtizedek óta használt vérnyomáscsökkentő gyógyszer hatékonynak bizonyult az egyik legveszélyesebb antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok elleni küzdelemben. Ez a felfedezés új reményt ad a súlyos fertőzésekkel küzdő betegeknek.

Így születhetnek a szuperbaktériumok

A szuperbaktériumok úgy is kialakulhatnak, hogy elpusztítják riválisaikat, majd megszerzik a halott sejtekből kiszabaduló örökítőanyagot. A mikroszkopikus világban folyamatos harc zajlik a táplálékért és a túlélésért, ebben a küzdelemben pedig komoly előnybe kerül az a baktérium, amely hatékony fegyverekkel támadja versenytársait. A kórokozók egyik legveszélyesebb eszköze a mérgező fehérjekeverékek, az úgynevezett effektorok bevetése, amelyek célzottan pusztítják el a rivális sejteket.

 


 

 

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