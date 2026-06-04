Botrány tört ki egy antik fallikus szobor miatt, döntött a bíróság

Egy brit műgyűjtő elvesztette jogi csatáját egy különleges, szürrealista szobor eladásának engedélyezéséért, miután a hatóságok szerint az alkotás egy 165 éves elefántcsontdarabot is tartalmaz, így az értékesítése sértené az Egyesült Királyság elefántcsontvédelmi szabályait – írja a Daily Mail.

Egy brit műgyűjtő elvesztette jogi csatáját egy különleges, szürrealista szobor eladásának engedélyezéséért

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Szigorú ítélet született a szürrealista szobor eladásáról

Victor James devoni műgyűjtő a brit hatóság döntését támadta meg, amely megakadályozta Eileen Agar 1930-as évekből származó alkotásának értékesítését. A szürrealista szobor, „The Obelisk of Satisfied Desire” öt elemből áll: egy fém tálból, egy díszített gyertyából, egy kis szűrőedényből, egy játék kacsából és egy elefántagyarból. A művet korábban a vágy és a történeti érték szimbólumaként is értelmezték.

A vita azért alakult ki, mert az alkotás elefántcsontot is tartalmaz, amely a 2018-as Ivory Act hatálya alá esik.

A szabályozás szerint bizonyos feltételekkel eladhatók az 1918 előtti, kiemelkedő művészi vagy történeti értékű elefántcsonttárgyak, James pedig arra hivatkozott, hogy az agyar egy 1860 körüli afrikai műtárgy, így külön kellene kezelni. A bíró azonban elutasította ezt az érvelést. Indoklása szerint a szürrealista szobor egésze számít „tárgynak”, nem pedig az egyes elemei külön-külön. A bíróság úgy fogalmazott: Eileen Agar egy új műalkotást hozott létre, amelynek részei egységet alkotnak.

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A döntés szerint az ellenkező értelmezés lehetővé tenné az illegális elefántcsont „átmosását” modern művekbe, ami megnehezítené az eredet ellenőrzését, és gyengítené a törvény célját. A bíróság ezért elutasította a kérelmet, kimondva, hogy az elefántcsontot tartalmazó műtárgy eladása nem engedélyezhető, mivel az alkotás az 1930-as években készült, így nem felel meg a mentességi feltételeknek.