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takarítás

Takarítási tippek, amelyektől látványosan tisztább lehet az otthona

16 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A rendezett otthon nemcsak esztétikusabb, hanem kényelmesebb és egészségesebb is lehet. A takarítás akkor lesz igazán hatékony, ha nem kapkodva, hanem tudatos sorrendben haladunk végig a lakáson.
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A következőkben olyan takarítási tanácsokat mutatunk, amelyek segíthetnek abban, hogy az otthoni munka gyorsabb és alaposabb legyen. Ezekkel az egyszerű módszerekkel könnyebben átláthatóvá válhat a folyamat, és kevesebb idő alatt is látványos eredményt érhet el.

Takarítási tippek az egyszerűbb otthoni munkavégzéshez
Takarítási tippek az egyszerűbb otthoni munkavégzéshez
Fotó: rawpixel.com / Magnific

A takarítás első lépése a szabad felület

A konyhapult, az étkezőasztal, a fürdőszobai mosdó és a polcok akkor tisztíthatók a leghatékonyabban, ha nincsenek tele apró tárgyakkal. A napi használatban lévő dolgokat érdemes rendszerezni, a felesleges holmikat pedig eltenni vagy kidobni.

Így nemcsak gyorsabb lesz a munka, hanem a por, a zsír és a vízkő sem marad meg a tárgyak alatt és körül.

Takarítás előtt mindig pakoljon el, ezzel időt és energiát spórol
Takarítás előtt mindig pakoljon el, ezzel időt és energiát spórol
Fotó: freepik / Magnific

Figyeljen a szagokra és a rejtett szennyeződésekre

Ha a lakásban állatszag, dohos levegő vagy erős ételszag van, az általában jelzi, hogy nem elég csak a látható felületeket letörölni. Ilyenkor érdemes átszellőztetni, kiporszívózni a szőnyegeket, kitisztítani a kárpitokat, és figyelni a függönyökre, textilekre is.

A szagok sokszor nem a levegőből, hanem a textíliákból, szemetesből, lefolyóból vagy ritkábban tisztított felületekből jönnek.
A szagok sokszor nem a levegőből, hanem a textíliákból, szemetesből, lefolyóból vagy ritkábban tisztított felületekből jönnek 
Fotó: wayhomestudio / Magnific

A padló több figyelmet igényel, mint gondolná

A padló a lakás egyik legnagyobb felülete, ezért látványosan javítja az összképet, ha tiszta. Először mindig porszívózzon vagy söpörjön, csak ezután mosson fel, különben a por és a hajszálak könnyen szétkenődnek.

A sarkok, szegélylécek és fugák gyakran kimaradnak, pedig ezekben gyorsan összegyűlik a por és a kosz. Időnként érdemes külön kefével vagy nedves kendővel áttisztítani őket.

Sose hagyja ki a padló tisztítását
Sose hagyja ki a padló tisztítását
Fotó:  Vitaly Gariev  / Unsplash

A konyhában a mosogató és a tűzhely legyen kiemelt pont

A konyha az egyik leggyorsabban koszolódó helyiség. A mosogatóban lerakódhat a vízkő és az ételmaradék, a tűzhelyen pedig a zsír és az odaégett szennyeződés. Ezeket jobb nem hetekig halogatni, mert minél tovább állnak, annál nehezebb eltávolítani őket.

A zsíros felületeket érdemes meleg vízzel és megfelelő zsíroldóval kezelni, a mosogatót pedig rendszeresen áttörölni, hogy ne legyen kellemetlen szaga.

A konyhát érdemes többször takarítani, mert az ott felgyülemlett szennyeződéseket idővel csak nehezebb eltávolítani
A konyhát érdemes többször takarítani, mert az ott felgyülemlett szennyeződéseket idővel csak nehezebb eltávolítani
Fotó: ArtPhoto_studio / Magnific

Ne csak szemmagasságban takarítson

Sokan csak azokat a részeket tisztítják, amelyek azonnal látszanak. Pedig a polcok tetején, a szellőzőknél, a lámpákon, a mennyezeti ventilátorokon és a szegélyléceken is gyorsan megül a por.

Érdemes fentről lefelé haladni: 

előbb a magasabb felületeket portalanítsa, majd a bútorokat, végül a padlót. 

Így a lehulló por nem a már megtisztított részekre kerül.

Így lesz gyorsabb és alaposabb a munka

A takarítás akkor a leghatékonyabb, ha nem egyszerre akar mindent megoldani. Hasznos lehet helyiségenként haladni, és minden szobában ugyanazt a sorrendet követni: 

rendrakás, portalanítás, felületek áttörlése, porszívózás, felmosás.

Ha rendszeresen figyel a kisebb feladatokra, kevesebb lesz a nagy, kimerítő nagytakarítás. Néhány tudatos szokással az otthon hosszabb ideig maradhat tiszta és rendezett – hívja fel a figyelmet a HuffPost.

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Csodákat tehet az elménkkel a takarítás

Sokan kimerítő kötelességként gondolnak a takarításra és a rendrakásra. A házimunka azonban a pszichológusok és a zen buddhista szerzetesek szerint is kifejezetten jót tehet a mentális egészségnek.

Ingyenes otthontakarítást kínál egy vállalat

Az amerikai Shift nevű startup meghökkentő ajánlattal szólította meg a New York városában élőket: teljesen ingyen kiküld egy ellenőrzött hátterű személyt az otthonaikba, hogy az rendet tegyen és kitakarítson náluk. Ez nem jótékonyság akció vagy gerilla marketing akar lenni, a takarító ugyanis videóra veszi a teljes munkát, a felvételt pedig a cég házi munkákra tervezett, MI által vezérelt robotok betanítására kívánja felhasználni.

 

 

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