Számszeríjjal a kezében őrjöngött egy fiatal az egyetemen

Számszeríjjal lőttek meg egy férfit az Egyesült Királyságban a Surrey-i Egyetem kampuszán csütörtök délelőtt. A támadásban az ötvenes éveiben járó férfi súlyosan megsérült – írja az Independent.

Rettenetes támadásban sebesült meg egy férfi az Egyesült Királyságban, számszeríjjal lőtte meg az elkövető (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rendőrség közölte, hogy a helyszínen gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek egy 21 éves szaúdi állampolgárságú volt egyetemi hallgatót, aki számszeríjjal sebesített meg egy férfit.

A sebesültet súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A támadásban más nem sérült meg, a rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit.

A 21-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder after a member of staff at the University of Surrey was shot with a crossbow.



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