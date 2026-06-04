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támadás

Számszeríjjal a kezében őrjöngött egy fiatal az egyetemen

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Egyetemen támadt rá egy emberre egy fiatal férfi az Egyesült Királyságban. A huszonéves támadó számszeríjjal sebesített meg egy középkorú férfit, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A támadásban más nem sebesült meg.
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támadásEgyesült Királyságegyetem

Számszeríjjal lőttek meg egy férfit az Egyesült Királyságban a Surrey-i Egyetem kampuszán csütörtök délelőtt. A támadásban az ötvenes éveiben járó férfi súlyosan megsérült – írja az Independent.

Rettenetes támadásban sebesült meg egy férfi az Egyesült Királyságban, számszeríjjal lőtte meg az elkövető (A kép illusztráció.)
Rettenetes támadásban sebesült meg egy férfi az Egyesült Királyságban, számszeríjjal lőtte meg az elkövető (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közölte, hogy a helyszínen gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek egy 21 éves szaúdi állampolgárságú volt egyetemi hallgatót, aki számszeríjjal sebesített meg egy férfit.

A sebesültet súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A támadásban más nem sérült meg, a rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit.

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