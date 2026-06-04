Számszeríjjal a kezében őrjöngött egy fiatal az egyetemen

Számszeríjjal lőttek meg egy férfit az Egyesült Királyságban a Surrey-i Egyetem kampuszán csütörtök délelőtt. A támadásban az ötvenes éveiben járó férfi súlyosan megsérült – írja az Independent.
A rendőrség közölte, hogy a helyszínen gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek egy 21 éves szaúdi állampolgárságú volt egyetemi hallgatót, aki számszeríjjal sebesített meg egy férfit.
A sebesültet súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A támadásban más nem sérült meg, a rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit.
Halálos támadás: kiirtotta a családját egy férfi
Kiirtotta családját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi Iowa államban május végén. A középkorú férfi agyonlőtte hat családtagját egy vita következtében, majd maga ellen fordította a fegyvert.
Lövöldözés történt Linzben, három ember életét vesztette
Ahogy arról az Origo május elején beszámolt, lövöldözés történt az ausztriai Linzben. Egy étterem előtt történt a fegyveres támadás, a lövöldözésben három ember életét vesztette.