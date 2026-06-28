Tényleg okosabb lesz a gyerek a „jó” ételtől? A válasz meglepő

Egy friss összefoglaló elemzés több korábbi vizsgálat eredményeit dolgozta fel, amelyek 8–19 éves gyerekek étkezési szokásait és szellemi teljesítményét vizsgálták. A kutatók szerint a korai életkorban jobbnak minősített táplálkozás összefügghet a későbbi jobb iskolai eredményekkel és IQ-teszteredményekkel, de ez nem jelent bizonyított ok-okozati kapcsolatot – írja a Focus.de.

Táplálkozás és intelligencia: valóban okosabbak lesznek a gyerekek a jobb étrendtől? (A kép illusztráció)

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A szakértők kiemelik, hogy a megfigyeléses kutatások nem alkalmasak arra, hogy bizonyítsák: az étrend önmagában növeli az intelligenciát.

Számos fontos tényezőt – például családi háttér, anyai IQ, nevelési környezet – sok tanulmány nem vett kellően figyelembe. Ezek jelentősen befolyásolhatják a gyermek fejlődését.

Amikor ezeket a tényezőket kontrollálták, az étrend és a szellemi teljesítmény közötti kapcsolat jelentősen gyengült.

A kontrollált vizsgálatok sem hoztak egyértelmű eredményt. Az omega-3, a D-vitamin, a jód, a vas vagy más étrendi minták esetében is ellentmondásos eredmények születtek.

Egyes kutatások találtak pozitív hatásokat, mások azonban semmilyen kimutatható változást nem igazoltak a kognitív teljesítményben.

Nincs bizonyított az „intelligenciát növelő táplálkozás”

A jelenlegi tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan konkrét táplálkozás, amely minden gyermeknél bizonyítottan növelné az IQ-t vagy a szellemi teljesítményt.

A leginkább következetes eredmények a hiányállapotok – például vas- vagy jódhiány – pótlásához köthetők.

A szakértők szerint a legfontosabb nem az egyes tápanyagok túlhangsúlyozása, hanem a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás, amely természetes része a mindennapoknak.

A gyerekek fejlődését leginkább a stabil, egészséges családi környezet, a változatos étrend és a szülői minta támogatja.

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