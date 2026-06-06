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Beindultak a pletykák: a rajongók már Taylor Swift esküvőjének dátumát találgatják

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Újabb találgatások indultak a világsztár közelgő esküvőjének dátumáról, miután a rajongók rejtett jeleket kezdtek keresni az énekesnő kedvenc száma körül. Taylor Swift és Travis Kelce nagy napjáról kevés biztos részlet ismert, de a Swiftie-k szerint egy különös utalás akár az esküvő időpontját is elárulhatja.
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Taylor Swift esküvője körül egyre nagyobb a találgatás, pedig az énekesnő alig árult el valamit a részletekről. A világsztár Travis Kelcével készül összeházasodni, az eseményt pedig a rajongók és a popkultúra-figyelők már Amerika „királyi esküvőjeként” emlegetik.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 26: Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre on March 26, 2026 in Hollywood, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Taylor Swift amerikai énekesnő
Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift eskövője: titkos jeleket keresnek a rajongók

Swift és Kelce augusztusban jelentették be eljegyzésüket egy Instagram-posztban, amelyet több tízmillióan kedveltek. Azóta a Swiftie-k világszerte próbálják megfejteni, mikor lehet a nagy nap, milyen lesz a ceremónia, és kik szerepelhetnek a vendéglistán.

A találgatást az is erősíti, hogy Taylor Swift régóta híres a rejtett utalásokról. A rajongók gyakran az öltözékeiben, a közösségi posztjaiban vagy a dalaiban keresnek jeleket, ezért most az esküvő dátumát is hasonló logika alapján próbálják kitalálni.

A 13-as szám is előkerült

A legbizarrabb elméletek a számmisztikához kapcsolódnak. Swift kedvenc száma a 13, amely a december 13-i születésnapjára is utal, ezért sokan olyan dátumokat figyelnek, amelyek valamilyen módon kiadják ezt a számot. A rajongók között felmerült június 7., június 13., július 6., valamint július 3. vagy 4. is.

Egy rajongó szerint ha valaha kiszivárogna egy pontos esküvői dátum, az akár szándékos elterelés is lehetne biztonsági okokból. Ez csak tovább növeli a rejtélyt Taylor Swift közelgő esküvője körül – írja a BBC.

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Hónapok óta találgatták a rajongók, hogyan talált egymásra a popvilág királynője és az amerikai futball egyik legnagyobb sztárja, Travis Kelce. Most azonban Taylor Swift lerántotta a leplet a titokról, és az igazság sokakat meglephet.

 

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