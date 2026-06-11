Tengeri só vagy konyhasó? Végre kiderült, melyik lehet az egészségesebb választás

A tengeri só és a hagyományos konyhasó közötti különbség régóta vita tárgya. Sokan úgy vélik, hogy a tengeri só természetesebb, több ásványi anyagot tartalmaz, és egészségesebb választás. A szakértők szerint azonban a két termék közötti eltérések jóval kisebbek, mint azt a legtöbben gondolják – számolt be róla a FIT BOOK.
A konyhasó jelentős része kősóból készül, amely ősi tengerek kiszáradt üledékeiből származik, és föld alatti bányákból termelik ki. A tengeri só ezzel szemben tengervíz elpárologtatásával készül. A két sófajta fő összetevője ugyanaz: nátrium-klorid. Táplálkozási szempontból a különbség minimális, mivel mindkettő túlnyomó részt nátrium-kloridból áll.
Egészségesebb-e a tengeri só?
Sokan azért választják a tengeri sót, mert úgy gondolják, hogy több ásványi anyagot tartalmaz. Bár valóban találhatók benne nyomokban magnézium, kalcium és más ásványi anyagok, ezek mennyisége annyira alacsony, hogy érdemben nem járul hozzá a napi tápanyagbevitelhez.
A szakértők szerint ezért nem lehet kijelenteni, hogy a tengeri só egészségesebb lenne a hagyományos konyhasónál.
Mennyi jód van a tengeri sóban?
Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a tengeri só jelentős mennyiségű jódot tartalmaz. A valóságban a természetes jódtartalma általában alacsony, és nem sokkal magasabb a kősóból készült termékekénél. Ezért vásárláskor érdemes ellenőrizni, hogy a termék jódozott só-e. A jóddal dúsított só tengeri sóból és kősóból egyaránt készülhet.
Miért fontos a jód a szervezet számára?
A jód létfontosságú nyomelem, amely nélkülözhetetlen a pajzsmirigy megfelelő működéséhez.
A jód szerepe többek között:
- a pajzsmirigyhormonok termelésének támogatása;
- az anyagcsere szabályozása;
- a testhőmérséklet fenntartása;
- a gyermekek növekedésének elősegítése;
- az agy fejlődésének támogatása;
- a csontok megfelelő fejlődésének segítése.
A szakemberek szerint a jódhiány továbbra is sok embert érinthet, ezért a jódozott só használata fontos szerepet játszhat a megfelelő jódbevitel biztosításában.
Milyen előnyei és hátrányai vannak a tengeri sónak?
A tengeri só előnyei
- természetes párologtatási eljárással készül;
- sokan kellemesebb ízűnek tartják;
- nagyobb kristálymérete miatt kedvelt a gasztronómiában;
- gyorsan oldódik főzés közben;
- nyomokban ásványi anyagokat tartalmaz.
A tengeri só hátrányai
- nem tartalmaz számottevően több jódot;
- ásványianyag-tartalma táplálkozási szempontból elhanyagolható;
- egyes termékekben mikroplasztik mutatható ki;
- túlzott fogyasztása ugyanúgy növelheti a vérnyomás emelkedésének kockázatát;
- általában drágább lehet a hagyományos konyhasónál.
Milyen sót érdemes használni?
Szakértők szerint a legfontosabb szempont nem az, hogy tengeri sót vagy konyhasót választunk-e, hanem az, hogy a termék jódozott só legyen, és mértékkel fogyasszuk. Az ajánlások szerint a túlzott sófogyasztás hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához, ezért a napi sóbevitelre érdemes odafigyelni. A jódbevitel támogatására a jódozott só mellett a tengeri halak és egyes algafélék fogyasztása is hasznos lehet.
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A tengeri só nem feltétlenül egészségesebb a hagyományos konyhasónál, és természetes jódtartalma sem elegendő ahhoz, hogy fedezze a szervezet szükségleteit. A szakértők szerint a legjobb választás a jódozott só mértékletes használata, miközben figyelünk arra, hogy a túlzott sófogyasztás ne növelje a vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.