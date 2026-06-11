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tengeri só

Tengeri só vagy konyhasó? Végre kiderült, melyik lehet az egészségesebb választás

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A tengeri só sokak szemében természetesebb és egészségesebb alternatívának számít a hagyományos sóval szemben. Bár népszerűsége évről évre nő, nem minden szempontból különbözik annyira a konyhasótól, mint azt sokan gondolják. Megmutatjuk, mit érdemes tudni a jódtartalmáról, a lehetséges előnyeiről és hátrányairól, valamint arról, milyen sót érdemes használni a mindennapokban.
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tengeri sókonyhasópajzsmirigyvérnyomás

A tengeri só és a hagyományos konyhasó közötti különbség régóta vita tárgya. Sokan úgy vélik, hogy a tengeri só természetesebb, több ásványi anyagot tartalmaz, és egészségesebb választás. A szakértők szerint azonban a két termék közötti eltérések jóval kisebbek, mint azt a legtöbben gondolják – számolt be róla a FIT BOOK.

A tengeri só természetes eredetű, de nem feltétlenül tartalmaz több jódot.
A tengeri só természetes eredetű, de nem feltétlenül tartalmaz több jódot
Fotó: Unsplash

A konyhasó jelentős része kősóból készül, amely ősi tengerek kiszáradt üledékeiből származik, és föld alatti bányákból termelik ki. A tengeri só ezzel szemben tengervíz elpárologtatásával készül. A két sófajta fő összetevője ugyanaz: nátrium-klorid. Táplálkozási szempontból a különbség minimális, mivel mindkettő túlnyomó részt nátrium-kloridból áll.

Egészségesebb-e a tengeri só?

Sokan azért választják a tengeri sót, mert úgy gondolják, hogy több ásványi anyagot tartalmaz. Bár valóban találhatók benne nyomokban magnézium, kalcium és más ásványi anyagok, ezek mennyisége annyira alacsony, hogy érdemben nem járul hozzá a napi tápanyagbevitelhez.

A szakértők szerint ezért nem lehet kijelenteni, hogy a tengeri só egészségesebb lenne a hagyományos konyhasónál.

Mennyi jód van a tengeri sóban?

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a tengeri só jelentős mennyiségű jódot tartalmaz. A valóságban a természetes jódtartalma általában alacsony, és nem sokkal magasabb a kősóból készült termékekénél. Ezért vásárláskor érdemes ellenőrizni, hogy a termék jódozott só-e. A jóddal dúsított só tengeri sóból és kősóból egyaránt készülhet.

Miért fontos a jód a szervezet számára?

A jód létfontosságú nyomelem, amely nélkülözhetetlen a pajzsmirigy megfelelő működéséhez.

A jód szerepe többek között:

  • a pajzsmirigyhormonok termelésének támogatása;
  • az anyagcsere szabályozása;
  • a testhőmérséklet fenntartása;
  • a gyermekek növekedésének elősegítése;
  • az agy fejlődésének támogatása;
  • a csontok megfelelő fejlődésének segítése.

A szakemberek szerint a jódhiány továbbra is sok embert érinthet, ezért a jódozott só használata fontos szerepet játszhat a megfelelő jódbevitel biztosításában.

Milyen előnyei és hátrányai vannak a tengeri sónak?

A tengeri só előnyei

  • természetes párologtatási eljárással készül;
  • sokan kellemesebb ízűnek tartják;
  • nagyobb kristálymérete miatt kedvelt a gasztronómiában;
  • gyorsan oldódik főzés közben;
  • nyomokban ásványi anyagokat tartalmaz.

A tengeri só hátrányai

  • nem tartalmaz számottevően több jódot;
  • ásványianyag-tartalma táplálkozási szempontból elhanyagolható;
  • egyes termékekben mikroplasztik mutatható ki;
  • túlzott fogyasztása ugyanúgy növelheti a vérnyomás emelkedésének kockázatát;
  • általában drágább lehet a hagyományos konyhasónál.

Milyen sót érdemes használni?

Szakértők szerint a legfontosabb szempont nem az, hogy tengeri sót vagy konyhasót választunk-e, hanem az, hogy a termék jódozott só legyen, és mértékkel fogyasszuk. Az ajánlások szerint a túlzott sófogyasztás hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához, ezért a napi sóbevitelre érdemes odafigyelni. A jódbevitel támogatására a jódozott só mellett a tengeri halak és egyes algafélék fogyasztása is hasznos lehet.

A tengeri só nem feltétlenül egészségesebb a hagyományos konyhasónál, és természetes jódtartalma sem elegendő ahhoz, hogy fedezze a szervezet szükségleteit. A szakértők szerint a legjobb választás a jódozott só mértékletes használata, miközben figyelünk arra, hogy a túlzott sófogyasztás ne növelje a vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

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