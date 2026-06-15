Terrortámadásra készült egy tinédzser, barátja jelenthette fel

Ausztráliában egy 16 éves fiút azzal vádolnak, hogy politikai célpontok ellen készült terrortámadásra, miután a hatóságok szerint szélsőséges ideológiák hatása alá került. Az ügy nemcsak a fiatalok online radikalizációjának veszélyeire irányította rá a figyelmet, hanem arra is, hogy az interneten terjedő eszmék milyen súlyos következményekkel járhatnak. A vádlott ártatlannak vallotta magát – írja a Guardian.
Egy terrortámadás előkészítésével vádolják a tinédzsert
Az ausztrál hatóságok szerint a brisbane-i tinédzser terrortámadást készített elő 2024-ben politikai célpontok ellen. Az ügyészség állítása szerint a fiatal a Liberális Párthoz köthető személyek vagy helyszínek ellen tervezhetett támadást, emellett pedig a 2024-es munka ünnepi felvonulást is célba vehette. A bíróságon elhangzott: a feltételezett terveit saját megfogalmazása szerint „kis jövőbeli projektjének” nevezte.
A nyomozás során a hatóságok arra jutottak, hogy a fiú hónapokon keresztül kutatott robbanószerek és bombakészítés után, vegyi anyagokat vásárolt, valamint robbanóanyagokkal kapcsolatos kísérleteket végzett.
Az ügyészség szerint egyes elképzeléseire hatással lehetett Ted Kaczynski, ismertebb nevén a Unabomber ideológiája, aki az Egyesült Államokban évtizedeken át követett el levélbombás támadásokat. A bírósági iratok szerint a vádlott rendszeresen osztott meg a Unabomberhez kapcsolódó tartalmakat, és saját manifesztumot is írt, amelyben a technológiai fejlődést és a kapitalizmust bírálta. Az ügyészség szerint a dokumentum több ponton hasonlított Kaczynski nézeteire.
A hatóságok 2024 augusztusában vették őrizetbe a fiatalt, miután egyik ismerőse értesítette a rendőrséget. A házkutatás során állítólag bombakészítéshez használható anyagokat is találtak.
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