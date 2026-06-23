Döbbenetes videón, ahogy a száguldó Tesla belerohan egy családi házba

Halálos baleset történt Texasban, miután egy Tesla nagy sebességgel egy családi házba csapódott. A balesetben meghalt a 76 éves Martha Avila, aki a házban tartózkodott, és éppen a bevásárlást pakolta el.

Tesla-baleset videón – korábban is voltak súlyos esetek az autóval Fotó: YouTube

Halálos Tesla-baleset történt Texasban

A biztonsági kamerák felvételei szerint az autó egy lakóutcában haladt, majd letért az útról, átvágott az előkerten, és nagy erővel a téglaház falába rohant. A csengőkamerás videón az is látszik, hogy a jármű elvétette a kocsibehajtót, majd mélyen behatolt az épületbe.

A beszámolók szerint a Tesla Model 3 akár 70 mérföld/órás sebességgel haladhatott, és Autopilot üzemmódban lehetett. A hatóságok vizsgálják, hogy a rendszer szerepet játszott-e a tragédiában. A baleset pontos okát egyelőre nem állapították meg – írja a New York Post.

Nem ez az első súlyos eset Tesla-autókkal

Korábban is több látványos és veszélyes Tesla-balesetről írtunk. Németország legendás versenypályáján, a Nürburgringen egy Tesla Model 3 Performance hatalmas sebességgel átrepült a szalagkorláton, majd lángba borulva az erdőben landolt. A drámai balesetről videó is készült.

Egy másik ügyben egy amerikai nő beperelte Elon Musk cégét, miután állítása szerint Tesla Cybertruckja Autopilot használata közben sodródott veszélyes helyzetbe. A nő szerint hiába próbálta kikapcsolni a rendszert, már nem tudta időben visszavenni az irányítást, miközben kisgyereke is vele volt az autóban.

Egy Tesla-tulajdonos pedig arról tett közzé felvételt, hogy önvezető módban használt autója egy vasúti átjárónál nem lassított, hanem behajtott az átjáróba. A férfi szerint az autója majdnem megölte.