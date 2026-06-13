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Tóba dobta a testkameráját egy rendőr, hogy eltitkoljon valamit

1 órája
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Megdöbbentő ügy rázta meg az Egyesült Államok egyik rendőrkapitányságát. Egy szolgálatban lévő rendőr egy elveszett testkamera miatt került bajba, azzal vádolják, hogy szándékosan szabadult meg az eszköztől, mert olyan dolgot tett, amiért súlyos fegyelmi büntetésre számíthatott.
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testkameraszabályszegésrendőrEgyesült Államok

A 34 éves Samuel Marcum, a North Carolina állambeli Lake Royale rendőrségének munkatársa először azt állította kollégáinak, hogy az általa használt szolgálati testkamera egy téli vihar során elveszett. A készülék értéke megközelítette a 200 dollárt (60 ezer Ft). A magyarázat azonban egyre több kérdést vetett fel, számolt be a New York Post

testkamera
Testkamera miatt került bajba egy rendőr az Egyesült Államokban, a barátnőjével szexelhetett munkaidőben, ezért inkább egy tóba dobta az eszközt – Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG / illusztráció

A belső vizsgálat során a hatóságok arra jutottak, hogy a rendőr nem mondott igazat. A gyanú szerint Marcum még január végén dobta a kamerát egy tóba, hogy eltüntesse azokat a felvételeket, amelyek kellemetlen következményekkel járhattak volna számára.

Testkamera: szex miatt szabadulhatott meg az eszköztől

A rendőrség közlése szerint a férfi június 6-án írásos nyilatkozatban elismerte, hogy szolgálat közben találkozott a barátnőjével, és egy megjelölt rendőrautóban tartózkodtak együtt. A dokumentum szerint attól tartott, hogy a testkamera felvételei miatt fegyelmi eljárás indulhat ellene, ezért megszabadult az eszköztől.

A vizsgálat lezárása után a Lake Royale rendőrsége megszüntette Marcum munkaviszonyát. A hatóságok több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük az igazságszolgáltatás akadályozásával, hivatalos dokumentumok meghamisításával és rendőrhöz méltatlan magatartással.

A férfit őrizetbe vették, majd 20 ezer dolláros (6 millió Ft) óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az ügy továbbra is folyamatban van.

Megszólalt a rendőrség

A Lake Royale rendőrsége közleményben hangsúlyozta, hogy a lakosság bizalma alapvető fontosságú a testület számára. A rendőrség szerint ezt a bizalmat csak professzionális, etikus és elszámoltatható működéssel lehet fenntartani. A botrány azonban komoly kérdéseket vet fel arról, hogyan próbálhatta egy szolgálatban lévő rendőr eltitkolni saját szabályszegését.

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