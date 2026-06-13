Tóba dobta a testkameráját egy rendőr, hogy eltitkoljon valamit

A 34 éves Samuel Marcum, a North Carolina állambeli Lake Royale rendőrségének munkatársa először azt állította kollégáinak, hogy az általa használt szolgálati testkamera egy téli vihar során elveszett. A készülék értéke megközelítette a 200 dollárt (60 ezer Ft). A magyarázat azonban egyre több kérdést vetett fel, számolt be a New York Post.

Testkamera miatt került bajba egy rendőr az Egyesült Államokban, a barátnőjével szexelhetett munkaidőben, ezért inkább egy tóba dobta az eszközt – Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG / illusztráció

A belső vizsgálat során a hatóságok arra jutottak, hogy a rendőr nem mondott igazat. A gyanú szerint Marcum még január végén dobta a kamerát egy tóba, hogy eltüntesse azokat a felvételeket, amelyek kellemetlen következményekkel járhattak volna számára.

Testkamera: szex miatt szabadulhatott meg az eszköztől

A rendőrség közlése szerint a férfi június 6-án írásos nyilatkozatban elismerte, hogy szolgálat közben találkozott a barátnőjével, és egy megjelölt rendőrautóban tartózkodtak együtt. A dokumentum szerint attól tartott, hogy a testkamera felvételei miatt fegyelmi eljárás indulhat ellene, ezért megszabadult az eszköztől.

A vizsgálat lezárása után a Lake Royale rendőrsége megszüntette Marcum munkaviszonyát. A hatóságok több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük az igazságszolgáltatás akadályozásával, hivatalos dokumentumok meghamisításával és rendőrhöz méltatlan magatartással.

A férfit őrizetbe vették, majd 20 ezer dolláros (6 millió Ft) óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az ügy továbbra is folyamatban van.

Megszólalt a rendőrség

A Lake Royale rendőrsége közleményben hangsúlyozta, hogy a lakosság bizalma alapvető fontosságú a testület számára. A rendőrség szerint ezt a bizalmat csak professzionális, etikus és elszámoltatható működéssel lehet fenntartani. A botrány azonban komoly kérdéseket vet fel arról, hogyan próbálhatta egy szolgálatban lévő rendőr eltitkolni saját szabályszegését.

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