Meddig fogyasztható biztonságosan a főtt tészta?

A hagyományos búzából készült főtt tészta általában 3–5 napig tartható el hűtve, míg a friss, házi készítésű változat nagyjából 4–5 napig marad megfelelő állapotban. A gluténmentes, illetve hüvelyes alapú – például lencséből vagy csicseriborsóból készült – tészták szintén körülbelül 3–5 napig fogyaszthatók biztonságosan. A lasagne és más szószos tésztaételek akár öt napig is eltarthatók megfelelő hűtés mellett - írja a healthline.

A profi konyhákban az első percekben történő keverés és a főzővíz okos felhasználása a tökéletes tészta titka. A kép illusztráció.

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A tésztaételek eltarthatósága



A szakemberek hangsúlyozzák: a főtt tésztát minden esetben hűtőben kell tárolni, mivel a nedvességtartalma kedvez a baktériumok és a penész kialakulásának. Az ajánlások szerint az ételt főzés után legfeljebb két órán belül érdemes lehűteni és légmentesen záródó dobozba tenni. A romlásnak több árulkodó jele is lehet. Ha a tészta nyálkássá, ragacsossá válik, kellemetlen szagot áraszt vagy elszíneződik, akkor már nem ajánlott elfogyasztani. A penész megjelenése egyértelmű figyelmeztetés arra, hogy az étel fogyasztásra alkalmatlan.

Az egészségügyi szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a lejárt vagy nem megfelelően tárolt tészta ételmérgezést okozhat.

A romlott ételben elszaporodhatnak olyan baktériumok, mint például a bacillus cereus, amely hasi görcsöket, hányást és hasmenést válthat ki. A húsos, tojásos vagy tejtermékes tésztaételek még nagyobb kockázatot jelenthetnek. A maradék tészta újramelegítésénél is fontos az óvatosság. Az ételt ajánlott alaposan átforrósítani – akár sütőben, serpenyőben vagy mikrohullámú sütőben –, hogy a belső hőmérséklete elérje a megfelelő szintet. Hidegen is fogyasztható, ha végig megfelelően volt tárolva.

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A szakértők szerint az egyik legfontosabb szabály egyszerű: ha kétség merül fel az étel frissességével kapcsolatban, inkább ne fogyasszuk el. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy van egy titkos hozzávaló, amit eddig biztosan a lefolyóba öntött.