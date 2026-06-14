Rég legyőzöttnek hitt betegség ütötte fel a fejét – ebből még nagy baj lehet!

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Egy régi, rettegett betegség miatt adtak ki figyelmeztetést az amerikai szakértők. A tetanusz esetszáma 2025-ben 38-ra emelkedett az Egyesült Államokban, ami különösen az oltatlan gyerekek miatt kelt aggodalmat.
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betegségtetanuszkórház

A tetanusz egy súlyos, életveszélyes fertőzés, amelyet a Clostridium tetani nevű baktérium toxinja okoz. A kórokozó a környezetben — például talajban, porban vagy trágyában — is előfordulhat, és legtöbbször sérülésen, szúrt vagy szennyezett seben keresztül jut a szervezetbe – írja a DailyMail.

A tetanusz akár egy kisebb sérülés után is kialakulhat, ezért a megfelelő sebkezelés és a védőoltás kiemelten fontos.
A tetanusz akár egy kisebb sérülés után is kialakulhat, ezért a megfelelő sebkezelés és a védőoltás kiemelten fontos Fotó: CAVALLINI JAMES / BSIP

Tetanusz: kórházba kerülhetnek az oltatlan betegek

A betegség egyik legismertebb tünete a merevgörcs, vagyis a „lockjaw”, amikor az állkapocs fájdalmasan megfeszül, és a beteg nehezen tudja kinyitni a száját. A tetanusz tünetei azonban ennél sokkal súlyosabbak lehetnek: testszerte jelentkező izomgörcsök, légzési nehézség, szívritmuszavar és intenzív osztályos kezelés is szükségessé válhat.

A CDC adatai szerint 2009 és 2023 között 402 tetanuszos esetet és 37 halálesetet jelentettek az Egyesült Államokban. A betegek döntő többsége kórházba került, sokan intenzív ellátásra és lélegeztetésre szorultak.

Különösen aggasztó, hogy 2024-ben négy gyermek is tetanuszt kapott az Egyesült Államokban. Egyikük sem fejezte be az alapimmunizálást, és a sérülés után sem kaptak időben tetanusz elleni védelmet vagy immunglobulint. Mind a négy gyermeket kórházban kezelték.

A szakértők szerint a tetanusz nem terjed emberről emberre, ezért itt nincs klasszikus nyájimmunitás. A megelőzés kulcsa a tetanusz oltás, gyermekeknél a DTaP, később pedig a Tdap vakcina és a tízévente javasolt emlékeztető oltás.

Sok minden téves, amit a tetanuszról tudni véltünk

A tetanusz az egyik legrégebben ismert és legfélelmetesebb fertőző betegség, amely évszázadok óta rettegésben tartja az emberiséget. Ezt a súlyos megbetegedést a Clostridium tetani nevű baktérium okozza, amely a talajban, porban és állati ürülékben egyaránt megtalálható. A kórokozó oxigénmentes környezetben szaporodik a leghatékonyabban, ezért a mély, szúrt sebek különösen kedvező feltételeket teremtenek számára, és a tetanusz kialakulásához.

Meglepő felfedezés: kevés köze van a rozsdának a tetanuszhoz

Ha meghalljuk a „tetanusz" szót, jó eséllyel arra gondolunk, amikor rálépünk egy rozsdás szögre, amit egy gyors kórházi út követ. Ez azonban egyfajta tévhit: a tetanusznak valójában ugyanis nem sok köze van a rozsdához.

 

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