Gyászol a világ! Tragikus hirtelenséggel elhunyt a hercegnő

47 éves korában elhunyt a thai hercegnő, Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. A királyi palota közölte, hogy a hercegnő számos egészségügyi problémával küzdött és közel négy évet töltött kómában – írja a New York Post.

Bajrakitiyabha Narendira Debyavati thai hercegnő

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

A hercegnőt 2022 decemberében kórházba szállították, miután hirtelen fellépő szívproblémák miatt elvesztette az eszméletét.

Bajrakitiyabha csütörtök este hunyt el, miután állapota rohamosan romlott szívritmus zavarok, véralvadási rendellenesség és súlyos hasüregi fertőzés miatt.

Bajrakitiyabha, akit közismert nevén Pa hercegnőnek hívtak, 1978. december 7-én született az akkori Vajiralongkorn trónörökös és első felesége, Soamsawali hercegnő gyermekeként.

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Thaiföldön közéleti szerepvállalásáról, a női foglyok életkörülményeinek javítására irányuló erőfeszítéseiről és diplomáciai pályafutásáról vált elismertté.

A hercegnő Vajiralongkorn király három gyermeke közül az egyik, akik hivatalos címmel rendelkeznek, és az alkotmány szerint jogosultak a trónra.