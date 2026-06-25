Nem tud németül? Akkor be sem teheti a lábát erre a népszerű strandra

Óriási felháborodást váltott ki Németországban egy szabályozás, amely szerint csak azok léphetnek be Halle városában található Heidesee-tó területére, akik megfelelően beszélnek németül. A tilalom miatt már a helyi hatóságok és a diszkriminációellenes szervezetek is megszólaltak – írja a Guardian.

Egy tilalom szerint csak azok léphetnek be Halle városában található Heidesee-tó területére, akik megfelelően beszélnek németül.

Fotó: MORITZ FRANKENBERG / DPA

A Heidesee-tó üzemeltetője nemrég olyan ellenőrzést vezetett be a bejáratnál, amelynek célja annak megállapítása volt, hogy a látogatók értik, és beszélik-e a német nyelvet.

Az intézkedés hátterében az állt, hogy több esetben is előfordult: a vendégek nem tartották be a biztonsági szabályokat, illetve nem reagáltak az úszómesterek hangosbemondós figyelmeztetéseire.

A tó vezetője szerint a döntést biztonsági okokból hozták meg, mivel a tó mélyebb és veszélyesebb lehet egy hagyományos uszodánál. Úgy fogalmazott: ha baleset történik, őt terheli a felelősség.

Óriási vita robbant ki a tilalom körül

A döntés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. Kritikusok szerint a szabály valójában egy általános belépési tilalom bizonyos társadalmi csoportokkal szemben, amelyet biztonsági intézkedésként próbálnak feltüntetni.

A német diszkriminációellenes hivatal szerint elfogadhatatlan lehet az ilyen jellegű korlátozás. Példaként azt említették: nagy felháborodást váltana ki, ha a külföldi turistáknak más országok strandjain nyelvvizsgát kellene tenniük fürdés előtt.

Halle városának vezetése felszólította az üzemeltetőt a szabály visszavonására. A hatóságok szerint a tilalom aránytalan, és veszélyezteti a strand közösségi jellegét.

A város arra is figyelmeztetett, hogy minden olyan intézkedés, amely idegengyűlölőnek tűnhet, ronthatja Halle megítélését.

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