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Öt ember halt szörnyet: hogyan jutott el a Titan a végzetes katasztrófáig?

2 órája
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3 évvel ezelőtt, 2023. június 18-án tűnt el a Titan mélytengeri merülőegység. A Titanic roncsaihoz tartó járművel egyik pillanatról a másikra szakadt meg minden kapcsolat. Később kiderült, hogy a jármű összerobbant a nagy nyomástól. A Titan-tragédia öt ember életét követelte.
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tragédiaTitanOceanGatebalesetOceanGate Titanhalálos áldozat

3 évvel ezelőtt, 2023. június 18-án tűnt el az Atlanti-óceánon a Titan mélytengeri merülőegység, miközben a Titanic roncsaihoz tartott. Néhány nappal később a roncsdarabok megtalálása után kiderült, hogy a jármű összerobbant a mélyben. A Titan-tragédia 5 ember életét követelte. 

Egy dátum nélküli fotón a Titan merülőjármű, amint megkezdi a merülést. 2023. június 18-án baleset érte a járművet. A Titan-tragédia öt ember halálát okozta.
Egy dátum nélküli fotón a Titan merülőjármű, amint megkezdi a merülést. 2023. június 18-án baleset érte a járművet. A Titan-tragédia öt ember halálát okozta.
Fotó: HANDOUT / OceanGate Expeditions

A Titan egy kísérleti jellegű, ötszemélyes mélytengeri merülőegység volt, amelyet az OceanGate üzemeltetett. A jármű egyik legszokatlanabb eleme a szénszálas kompozit hajótest volt, amelyhez titán elemek csatlakoztak. A merülésekért utasonként körülbelül 250 000 amerikai dollárt – 85-90 millió forintot – kértek. 

Mi történt pontosan a tragédia napján? 

2023. június 18-án a Titan elindult a Titanic roncsaihoz. 1 óra 45 perccel a merülés kezdete után a kommunikációs kapcsolat hirtelen megszakadt – írja a CNN. Az eltűnt jármű felkutatására nemzetközi kutató-mentő műveletet indítottak. Számos hajó, repülőgép és mélytengeri jármű vett részt a mentőakcióban. 

Négy nappal később, június 22-én a kutatók a Titanic közelében megtalálták a Titan roncsait. A vizsgálatok alapján úgy vélték, hogy a nagy nyomástól a Titan egyszerűen összeroppant. 

Az öt utas – Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood és Paul-Henri Nargeolet – életét vesztette. 

A Titan közel 3800 méteres mélységbe tartott. Ilyen mélységben a külső víznyomás rendkívül nagy, nagyságrendileg több százszoros légköri nyomás hat a szerkezetre. 

This undated image courtesy of OceanGate Expeditions, shows their Titan submersible during a descent. Rescue teams expanded their search underwater on June 20, 2023, as they raced against time to find a Titan deep-diving tourist submersible that went missing near the wreck of the Titanic with five people on board and limited oxygen. All communication was lost with the 21-foot (6.5-meter) Titan craft during a descent June 18 to the Titanic, which sits at a depth of crushing pressure more than two miles (nearly four kilometers) below the surface of the North Atlantic. (Photo by Handout / OceanGate Expeditions / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / OceanGate Expeditions" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / OceanGate Expeditions

A Titan-tragédia: kereszttűzbe került a hajótest anyagának kiválasztása

A baleset után különösen nagy figyelmet kapott a Titan hajótestének anyaga és kialakítása. A fő kérdés az volt, hogy a szénszálas kompozit hogyan viselkedik ismétlődő, extrém mélységi nyomásterhelés mellett – írja a BBC.

Több mélytengeri mérnök már a tragédia előtt is aggályokat fogalmazott meg. Kritikus pontként említették a szénszálas kompozit hosszú távú kifáradásának nehéz előrejelzését, a hagyományos, független tanúsítási folyamatok hiányát vagy korlátozott szerepét, és azt, hogy a jármű több szempontból eltért a klasszikus mélytengeri tengeralattjárók bevett tervezési gyakorlatától. 

Fontos különbség, hogy a szénszál önmagában nagyon erős és könnyű anyag, a vita nem arról szólt, hogy „gyenge” volna, hanem arról, hogy elegendően bizonyított-e a használata ilyen ismétlődő mélytengeri igénybevétel mellett. 

Az OceanGate vezetése ezzel szemben gyakran az innováció szükségességét hangsúlyozta, és azt, hogy a hagyományos szabályozási keretek nem mindig követik a technológiai fejlődést. 

Mi lett az OceanGate sorsa? 

A katasztrófa után az OceanGate felfüggesztette expedíciós tevékenységét, majd gyakorlatilag megszűnt a Titanichoz kapcsolódó utasmerülések szervezése.  

 

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