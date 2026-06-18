Öt ember halt szörnyet: hogyan jutott el a Titan a végzetes katasztrófáig?

3 évvel ezelőtt, 2023. június 18-án tűnt el az Atlanti-óceánon a Titan mélytengeri merülőegység, miközben a Titanic roncsaihoz tartott. Néhány nappal később a roncsdarabok megtalálása után kiderült, hogy a jármű összerobbant a mélyben. A Titan-tragédia 5 ember életét követelte.

Egy dátum nélküli fotón a Titan merülőjármű, amint megkezdi a merülést. 2023. június 18-án baleset érte a járművet. A Titan-tragédia öt ember halálát okozta.

Fotó: HANDOUT / OceanGate Expeditions

A Titan egy kísérleti jellegű, ötszemélyes mélytengeri merülőegység volt, amelyet az OceanGate üzemeltetett. A jármű egyik legszokatlanabb eleme a szénszálas kompozit hajótest volt, amelyhez titán elemek csatlakoztak. A merülésekért utasonként körülbelül 250 000 amerikai dollárt – 85-90 millió forintot – kértek.

Mi történt pontosan a tragédia napján?

2023. június 18-án a Titan elindult a Titanic roncsaihoz. 1 óra 45 perccel a merülés kezdete után a kommunikációs kapcsolat hirtelen megszakadt – írja a CNN. Az eltűnt jármű felkutatására nemzetközi kutató-mentő műveletet indítottak. Számos hajó, repülőgép és mélytengeri jármű vett részt a mentőakcióban.

Négy nappal később, június 22-én a kutatók a Titanic közelében megtalálták a Titan roncsait. A vizsgálatok alapján úgy vélték, hogy a nagy nyomástól a Titan egyszerűen összeroppant.

Az öt utas – Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood és Paul-Henri Nargeolet – életét vesztette.

A Titan közel 3800 méteres mélységbe tartott. Ilyen mélységben a külső víznyomás rendkívül nagy, nagyságrendileg több százszoros légköri nyomás hat a szerkezetre.

Fotó: HANDOUT / OceanGate Expeditions

A Titan-tragédia: kereszttűzbe került a hajótest anyagának kiválasztása

A baleset után különösen nagy figyelmet kapott a Titan hajótestének anyaga és kialakítása. A fő kérdés az volt, hogy a szénszálas kompozit hogyan viselkedik ismétlődő, extrém mélységi nyomásterhelés mellett – írja a BBC.

Több mélytengeri mérnök már a tragédia előtt is aggályokat fogalmazott meg. Kritikus pontként említették a szénszálas kompozit hosszú távú kifáradásának nehéz előrejelzését, a hagyományos, független tanúsítási folyamatok hiányát vagy korlátozott szerepét, és azt, hogy a jármű több szempontból eltért a klasszikus mélytengeri tengeralattjárók bevett tervezési gyakorlatától.

Fontos különbség, hogy a szénszál önmagában nagyon erős és könnyű anyag, a vita nem arról szólt, hogy „gyenge” volna, hanem arról, hogy elegendően bizonyított-e a használata ilyen ismétlődő mélytengeri igénybevétel mellett.

Az OceanGate vezetése ezzel szemben gyakran az innováció szükségességét hangsúlyozta, és azt, hogy a hagyományos szabályozási keretek nem mindig követik a technológiai fejlődést.