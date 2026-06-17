Titokban fotózhatták a női utasokat: villamosvezetőket függesztettek fel Milánóban

Több villamosvezetőt felfüggesztettek Milánóban, miután kiderült, hogy egy WhatsApp-csoportban állítólag női utasokról készült kamerafelvételeket osztottak meg egymással, amelyeket szexista és obszcén megjegyzésekkel kommentáltak. Az ügyben az olasz hatóságok is vizsgálatot indítottak – tudta meg a The Guardian.

Illusztráció

Fotó: MAIRO CINQUETTI / AFP

A milánói ügyészség szerint legalább egy, a városi közlekedési vállalatnál (ATM) dolgozó alkalmazott jogosulatlanul férhetett hozzá a villamosok fedélzeti kamerarendszeréhez, hogy női utasokról készült képeket szerezzen. További öt munkatárs otthonában házkutatást tartottak, mobiltelefonjaikat és más elektronikai eszközeiket lefoglalták.

A botrány akkor robbant ki, amikor egy nő a milánói 15-ös villamoson észrevette, hogy

egy szolgálaton kívüli, de egyenruhát viselő villamosvezető egy olyan WhatsApp-beszélgetést néz a telefonján, amelyben női utasokról készült felvételek és sértő megjegyzések szerepelnek.

A nő felismerte, hogy a képek a járművek biztonsági kameráiból származhatnak, ezért lefotózta a képernyőt, majd egy ismert feminista aktivistához fordult, aki nyilvánosságra hozta az esetet.

A gyanú szerint a csoport tagjai a kamerafelvételekből kivágott képeket osztottak meg egymással, amelyek

női utasok arcára, lábára, mellére vagy combjára fókuszáltak.

Egyelőre nem tudni, hogy a felvételek egyetlen villamosról vagy több járműről származtak-e, illetve hogy a képek a csoporton kívül is terjedtek-e.

Utasok egy milánói villamoson.

Fotó: EMMANUELE CONTINI / AFP

Az ATM közlekedési vállalat belső vizsgálatot indított. Közleményük szerint minden szükséges lépést megtesznek az ügy teljes körű feltárása érdekében, valamint annak kivizsgálására, hogy megfelelően használták-e a vállalati rendszereket és eszközöket.

A fogyasztóvédelmi szervezet, a Codacons szerint rendkívül súlyos esetről van szó.

Ha a vádak beigazolódnak, az érintettek ellen büntetőeljárás indulhat, a sértettek pedig kártérítést is követelhetnek.

Az ügy újra ráirányította a figyelmet az online nőgyűlölet problémájára, amely az elmúlt években több hasonló botrány miatt is komoly vitákat váltott ki Olaszországban. Tavaly nagy felháborodást váltott ki egy pornográf oldal, amely ismert nők – köztük Giorgia Meloni – manipulált képeit tette közzé. Meloni idén májusban szintén bírálta az MI által generált deepfake-felvételek terjedését, köztük egy olyan képet, amely fehérneműben ábrázolta őt.