Ezt a hibát sokan elkövetik a tojással – pedig veszélyes lehet

A tojás sok háztartásban alapvető élelmiszer, de egy apró repedés is komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet. Szakértők szerint a megrepedt tojásokat a baktériumfertőzés veszélye miatt sok esetben érdemes inkább kidobni – írja a Fox News.

Repedt tojás: sokan megeszik, pedig a szakértők szerint komoly veszélyt jelenthet (A kép illusztráció.)

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A vásárlók gyakran már a boltban ellenőrzik a tojásokat, hogy nincsenek-e megrepedve, de előfordulhat, hogy a tojás később, például szállítás közben vagy otthon, a hűtőbe pakoláskor sérül meg. Ilyenkor sokan bizonytalanok abban, hogy még biztonságos-e elfogyasztani.

Bill Marler élelmiszer-biztonsági szakértő szerint a rövid válasz egyértelmű: a repedt tojást ki kell dobni. A szakértő szerint a repedésen keresztül a szalmonella baktérium bejuthat és elszaporodhat a tojásban.

Donald Schaffner élelmiszertudós szerint azonban a kockázat mértéke függ a repedés méretétől és attól is, hogy mennyi ideje keletkezett. A friss és apró repedés esetén kisebb az esély a fertőzésre, míg a nagyobb vagy régebbi sérülésnél nagyobb a baktériumok bejutásának és szaporodásának esélye.

Schaffner szerint a tojás teljes átsütése elpusztítja a szalmonellát, ezért a frissen megrepedt tojásokat néha fel lehet használni teljesen átsütött ételekben is. Ugyanakkor más kórokozók is bejuthatnak a tojásba, amelyek hőálló toxinokat termelhetnek, bár ez nagyon ritka.

A szakértők szerint a tojás az egyik leggyakoribb szalmonella-forrás, amely évente körülbelül 1,35 millió megbetegedést okoz az Egyesült Államokban.

A fertőzés lázat, hasmenést és gyomorgörcsöt okozhat, és általában magától elmúlik, de a gyerekek, idősek, várandós nők és legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyosabb lefolyású lehet.

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