Egy korszak vége: elpusztult a 1200 éves tölgy, amely Robin Hood történetét is túlélte

Elpusztult a Sherwood-erdő legendás tölgyfája, a Major Oak, amely a Robin Hood-történetek egyik legismertebb jelképe volt – jelentette be az RSPB természetvédelmi szervezet.

Elpusztult a 1200 éves tölgyfa, amely Robin Hood történetét is túlélte. Fotó: Bridgeman Images via AFP

Elpusztult az 1200 éves tölgyfa

A hatalmas, mintegy 11 méter törzskerületű tölgyet körülbelül 1200 évesre becsülték. A fa évszázadokon át a Robin Hood-mondakör egyik ikonikus helyszínének számított, és turisták millióit vonzotta a Sherwood Forest területére – olvasható az ABC News oldalán.

A természetvédők szerint a Major Oak állapota az elmúlt években szemmel láthatóan romlott, idén tavasszal pedig már egyetlen levelet sem hajtott ki.

Szívszorító, hogy a fa idén már nem hozott leveleket, de öröksége tovább él, hiszen elválaszthatatlanul összefonódott Robin Hood legendájával és a Sherwood-erdő történetével

– közölte a rezervátum vezetése.

A szakemberek egyelőre nem tudták pontosan megállapítani a pusztulás okát. A szervezet szerint több tényező együttes hatása vezethetett a fa végső hanyatlásához.

Ez állhat a háttérben

A lehetséges okok között szerepel a talaj romló állapota, a gyökérzet gyengülése, valamint azok a korábbi beavatkozások is, amelyekkel évtizedeken át próbálták megőrizni a tölgy jellegzetes formáját. A fémtámaszok és egyéb védőszerkezetek ugyan segítették a fennmaradását, de akadályozhatták a természetes öregedési folyamatokat.

A természetvédők szerint a klímaváltozás, az egyre gyakoribb hőhullámok és az aszályos időszakok szintén hozzájárulhattak a fa pusztulásához.

Bár a Major Oak elhalt, a törzs a helyén marad. A szakemberek szerint továbbra is fontos élőhelyet biztosíthat számos rovar- és madárfaj számára.

A legendás tölgy öröksége azonban nem tűnik el teljesen. A korábban begyűjtött makkokból és hajtásokból már több csemetét neveltek fel, amelyek közül több a világ különböző pontjain növekszik.

A természetvédelmi szervezet szerint ezek az utódok vihetik tovább a Major Oak történetét, és akár újabb évszázadokon át őrizhetik a Sherwood-erdő legendáját.