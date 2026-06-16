Egyetlen mondattal buktatta le magát Tom Holland, erre vártak a rajongók

Hónapok óta találgatták a rajongók, hogy Tom Holland és Zendaya valóban kimondta-e a boldogító igent. Most úgy tűnik, vége a találgatásoknak: a színész egy félmondattal lényegében megerősítette, hogy titokban összeházasodtak – írja az Elle.com.

Kiderült az igazság Tom Holland és Zendaya házasságáról Fotó: THOMAS COEX / AFP

Az igazság Tom Holland és Zendaya házasságáról

Tom Holland az Esquire UK-nak adott interjúban a róluk terjedő hamis, mesterséges intelligenciával készült esküvői fotókról beszélt. A képek korábban nagyot mentek az interneten, és még a színész nagymamája is megkereste őt miattuk.

Amikor a riporter megkérdezte, más családtagokat is meg kellett-e nyugtatnia, Holland egy pillanatra megállt, majd csak ennyit mondott: azért nem, „mert mindannyian ott voltak”. A riporter jelezte, hogy nem tudta, az esküvő már megtörtént, mire Holland röviden lezárta a témát: „Ennyit kap erről.”

Zendaya hónapok óta árulkodó gyűrűt visel

A házassági pletykák már korábban is erősek voltak. Zendayát februárban arany karikagyűrűvel fotózták le Beverly Hillsben, de a színésznő később sem volt hajlandó megerősíteni a hírt. Egy interjúban csak annyit mondott, hogy az internet mindig keres valamit.

A pár kapcsolata régóta rendkívül privát. Zendaya és Holland 2021 óta alkotnak egy párt, az eljegyzésük híre pedig 2025 januárjában kapott új lendületet, amikor Zendaya gyémántgyűrűben jelent meg a Golden Globe-gálán.

Tom Holland meghatóan beszélt Zendayáról

Holland most a házasság részleteiről alig árult el valamit, Zendayáról viszont annál személyesebben beszélt. A színésznőt a legjobb barátjának és „az emberének” nevezte, akivel biztonságban, boldognak és támogatottnak érzi magát.

A színész szerint különleges ajándék, hogy olyan kapcsolatban élhet, amely stabil alapot ad egy rendkívül stresszes szakmában. A rajongók számára pedig most már szinte biztos: Hollywood egyik legnépszerűbb sztárpárja valóban titokban házasodott össze.