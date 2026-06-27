Videón az elszabadult képviselők, tömegverekedés tört ki a parlamentben

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben pénteken, Irakli Kobakhidze miniszterelnök éves beszéde közben – tájékoztat az NDTV.

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben a miniszterelnök beszéde után

Fotó: Facebook/Reuters

Az ellenzéki képviselők szerint a kormányzó Grúz Álom párt tagjai fizikai erőszakot alkalmaztak a Gakharia Grúziáért ellenzéki párt egyik képviselője ellen.

A helyzet az ellenzéki képviselők felszólalásai alatt csúcsosodott ki, akik azzal vádolták a grúz miniszterelnököt, hogy visszalépést jelent a demokrácia terén, és eltéríti az országot az EU-tagság felé vezető útról.

Az edzők is egymásnak estek, tömegverekedéssel ért véget a foci-vb legbotrányosabb meccse

A Kanada-Katar mérkőzés sokáig beszédtémát szolgáltat majd. A foci-vb B csoportjában rendezett meccs horrorsérülést, két kiállítást és hat gólt is hozott, a lefújást követően pedig elszabadultak az indulatok.