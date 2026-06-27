Videón az elszabadult képviselők, tömegverekedés tört ki a parlamentben

Káoszba fulladt Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök éves beszéde. A parlamentben tömegverekedés tört ki, miután az ellenzéki képviselők azzal vádolták a miniszterelnököt, hogy eltéríti az országot az EU-tagság felé vezető útról.
Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben pénteken, Irakli Kobakhidze miniszterelnök éves beszéde közben – tájékoztat az NDTV.
Az ellenzéki képviselők szerint a kormányzó Grúz Álom párt tagjai fizikai erőszakot alkalmaztak a Gakharia Grúziáért ellenzéki párt egyik képviselője ellen.
A helyzet az ellenzéki képviselők felszólalásai alatt csúcsosodott ki, akik azzal vádolták a grúz miniszterelnököt, hogy visszalépést jelent a demokrácia terén, és eltéríti az országot az EU-tagság felé vezető útról.
Az edzők is egymásnak estek, tömegverekedéssel ért véget a foci-vb legbotrányosabb meccse
A Kanada-Katar mérkőzés sokáig beszédtémát szolgáltat majd. A foci-vb B csoportjában rendezett meccs horrorsérülést, két kiállítást és hat gólt is hozott, a lefújást követően pedig elszabadultak az indulatok.
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