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Videón az elszabadult képviselők, tömegverekedés tört ki a parlamentben

parlament

Videón az elszabadult képviselők, tömegverekedés tört ki a parlamentben

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Káoszba fulladt Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök éves beszéde. A parlamentben tömegverekedés tört ki, miután az ellenzéki képviselők azzal vádolták a miniszterelnököt, hogy eltéríti az országot az EU-tagság felé vezető útról.
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parlamenttömegverekedésgrúzia

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben pénteken, Irakli Kobakhidze miniszterelnök éves beszéde közben – tájékoztat az NDTV.

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben a miniszterelnök beszéde után
Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben a miniszterelnök beszéde után 
Fotó: Facebook/Reuters

Az ellenzéki képviselők szerint a kormányzó Grúz Álom párt tagjai fizikai erőszakot alkalmaztak a Gakharia Grúziáért ellenzéki párt egyik képviselője ellen.

A helyzet az ellenzéki képviselők felszólalásai alatt csúcsosodott ki, akik azzal vádolták a grúz miniszterelnököt, hogy visszalépést jelent a demokrácia terén, és eltéríti az országot az EU-tagság felé vezető útról.

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A Kanada-Katar mérkőzés sokáig beszédtémát szolgáltat majd. A foci-vb B csoportjában rendezett meccs horrorsérülést, két kiállítást és hat gólt is hozott, a lefújást követően pedig elszabadultak az indulatok.

 

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