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Tony-gála

Merész dekoltázsok, csillogó estélyik: ezek voltak a Tony-gála leglátványosabb ruhái

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A Broadway legnagyobb estéje idén sem csak a díjakról szólt: a sztárok egymás után vonultak fel látványosabbnál látványosabb ruhakölteményekben. A Tony-gála vörös szőnyegén Pink, Queen Latifah, Lea Michele, Drew Barrymore és Rachel Zegler is emlékezetes szettet választott.
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Tony-gálavörösszőnyegdivatruhaköltemény

New Yorkban, a Radio City Music Hallban rendezték meg a 79. Tony-díjátadót 2026. június 7-én, vasárnap este, ahol a Broadway sztárjai mellett számos filmes, tévés és zenei híresség is megjelent. A Tony-gála háziasszonya ezúttal Pink volt, aki nemcsak a színpadon, hanem már a vörös szőnyegen is magára vonta a figyelmet: mélyen dekoltált, csillogó fekete estélyiben érkezett – szúrta ki a Daily Mail.

A Tony-gála vörös szőnyegén most tényleg mindenki nagyot akart villantani
A Tony-gála vörös szőnyegén most tényleg mindenki nagyot akart villantani
Fotó: https://www.paramountpressexpress.com/cbs-entertainment/shows/the-79th-annual-tony-awards/releases/?view=112849-2026-tony-award-nominations-announced, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=83175694 / Wikipedia

A Tony-gála vörös szőnyegén mindenki ragyogni akart

Pink családjával érkezett az eseményre, Queen Latifah pedig drámai, sötétzöld tollas köpenyben lépett a fotósok elé. Lea Michele elegáns fekete-fehér összeállítást választott, Drew Barrymore pedig letisztult, mégis látványos Balenciaga-szettben jelent meg.

A vörös szőnyegen egymást érték a merész ruhák: Julianne Hough fehér, kivágott Tom Ford estélyiben, Rachel Zegler mélyen dekoltált Michael Kors ruhában, Ariana DeBose pedig elegáns smaragdzöld kreációban tűnt fel. A klasszikus fekete estélyik, a drámai uszályok, a csillogó anyagok és a feltűnő kiegészítők uralták az estét.

@hollywoodreporter Pink opens the 79th Annual Tony Awards to a standing ovation at Radio City Music Hall. #Tonys #Pink #broadway #ladymarmalade ♬ original sound - The Hollywood Reporter

Pink a színpadon is ellopta a show-t

A díjátadó nemcsak divatbemutatónak, hanem látványos show-nak is beillett. Pink először vezette a Tony-gálát, és egy nagyszabású, Broadway-hangulatú nyitánnyal indította az estét. Később a Chicago előtt is tisztelgett, a produkcióban Queen Latifah és több ismert sztár is közreműködött.

A galériánkban most Ön is megnézheti, kik voltak az este legfeltűnőbb vendégei, melyik sztár választott klasszikus eleganciát, és ki mert igazán merész ruhában megjelenni a Broadway legcsillogóbb estéjén.

79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
79. Tony-díjátadó gála, 79Tonydíjátadógála, összeállítás, galéria, 2026.06.08.
Galéria: Képeken a 79. Tony-díjátadó gála
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Julianne Hough amerikai táncosnő a 79. Tony-díjátadó gálán a Radio City Music Hallban, New Yorkban 2026. június 7-én

 

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