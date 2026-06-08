Merész dekoltázsok, csillogó estélyik: ezek voltak a Tony-gála leglátványosabb ruhái

New Yorkban, a Radio City Music Hallban rendezték meg a 79. Tony-díjátadót 2026. június 7-én, vasárnap este, ahol a Broadway sztárjai mellett számos filmes, tévés és zenei híresség is megjelent. A Tony-gála háziasszonya ezúttal Pink volt, aki nemcsak a színpadon, hanem már a vörös szőnyegen is magára vonta a figyelmet: mélyen dekoltált, csillogó fekete estélyiben érkezett – szúrta ki a Daily Mail.

A Tony-gála vörös szőnyegén most tényleg mindenki nagyot akart villantani

Fotó: https://www.paramountpressexpress.com/cbs-entertainment/shows/the-79th-annual-tony-awards/releases/?view=112849-2026-tony-award-nominations-announced, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=83175694 / Wikipedia

A Tony-gála vörös szőnyegén mindenki ragyogni akart

Pink családjával érkezett az eseményre, Queen Latifah pedig drámai, sötétzöld tollas köpenyben lépett a fotósok elé. Lea Michele elegáns fekete-fehér összeállítást választott, Drew Barrymore pedig letisztult, mégis látványos Balenciaga-szettben jelent meg.

A vörös szőnyegen egymást érték a merész ruhák: Julianne Hough fehér, kivágott Tom Ford estélyiben, Rachel Zegler mélyen dekoltált Michael Kors ruhában, Ariana DeBose pedig elegáns smaragdzöld kreációban tűnt fel. A klasszikus fekete estélyik, a drámai uszályok, a csillogó anyagok és a feltűnő kiegészítők uralták az estét.

Pink a színpadon is ellopta a show-t

A díjátadó nemcsak divatbemutatónak, hanem látványos show-nak is beillett. Pink először vezette a Tony-gálát, és egy nagyszabású, Broadway-hangulatú nyitánnyal indította az estét. Később a Chicago előtt is tisztelgett, a produkcióban Queen Latifah és több ismert sztár is közreműködött.

A galériánkban most Ön is megnézheti, kik voltak az este legfeltűnőbb vendégei, melyik sztár választott klasszikus eleganciát, és ki mert igazán merész ruhában megjelenni a Broadway legcsillogóbb estéjén.